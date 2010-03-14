بیشترین کشفیات نیروی انتظامی شرق استان تهران مربوط به دماوند بود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، نیروی انتظامی شهرستان دماوند در 11 ماهه اخیر بیشترین کشفیات و دستگیری مجرمین را در سطح مناطق شرقی استان تهران به خود اختصاص داده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این کشفیات در بخشهای مختلفی نظیر مواد مخدر، مشروبات الکلی، موادمحترقه غیرمجاز، سلاح جنگی و اقلام ضد فرهنگی بوده است.

سرهنگ فرهاد قدسی وضعیت عمومی امنیت را در شهرستان دماوند مناسب ارزیابی کرد و گفت: بارزترین کشف امسال نیروی انتظامی شهرستان دماوند را می توان کشف یک تن انواع مواد مخدر دانست که در اردیبهشت ماه 88 صورت گرفت.

این مسئول پیرامون انتخاب شهرستان دماوند به عنوان امن ترین شهرستان استان تهران یادآور شد: اعلام این موفقیت پایان کار نیست زیرا بار مسئولیتی نیروی انتظامی و سایر ارگانهای دولتی شهرستان دماوند در خصوص حفظ این عنوان بیشتر خواهد شد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.