  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

کاروان بسیجان و طلاب آمل پیاده عازم مشهد مقدس شدند

کاروان بسیجان و طلاب آمل پیاده عازم مشهد مقدس شدند

ساری - خبرگزاری مهر: یک کاروان از قشرهای مختلف جوانان دانشجو، طلاب و بسیجیان آملی صبح امروز پیاده از این شهرستان عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان پس از زیارت آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم ( ع ) و گلزارشهدا شهر آمل با بدرقه رسمی جمعی از مسئولان حرکت خود را به سمت مشهد الرضا( ع ) به صورت پیاده آغاز کردند.

مسئول این کاروان در این خصوص گفت: در این سفر زیارتی 80 نفر از جوانان بسیجی حضور دارند.
 
حجت الاسلام کمیل نظافتی افزود: این کاروان در مدت 14 روز پیاده روی و پیمودن مسیر حدود 900 کیلومتری آمل تا مشهد به زیارت امام هشتم خواهند شتافت.
 
وی گفت: هدف از این اقدام به شکرانه دفع فتنه های اخیر فتنه گران، انزجار از دشمنان نظام و رهبری و تداوم راه امام و شهداست.
 
نظافتی با اشاره به اینکه این چهارمین سفر پیاده کاروان به مناطق مذهبی و زیارتی ائمه معصومین ( ع ) است، یادآور شد: اعضای این کاروان سال گذشته پیاده به کربلای معلی عزیمت کرده بودند.
 
وی خاطرنشان کرد: اعضای این کاروان با برنامه ریزیهای انجام شده خود قصد دارند تیرماه مجدد به زیارت کربلای معلی و اماکن مذهبی عراق به صورت پیاده اعزام شوند.
کد مطلب 1050432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها