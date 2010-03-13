کاروان بسیجان و طلاب آمل پیاده عازم مشهد مقدس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان پس از زیارت آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم ( ع ) و گلزارشهدا شهر آمل با بدرقه رسمی جمعی از مسئولان حرکت خود را به سمت مشهد الرضا( ع ) به صورت پیاده آغاز کردند.

مسئول این کاروان در این خصوص گفت: در این سفر زیارتی 80 نفر از جوانان بسیجی حضور دارند.

حجت الاسلام کمیل نظافتی افزود: این کاروان در مدت 14 روز پیاده روی و پیمودن مسیر حدود 900 کیلومتری آمل تا مشهد به زیارت امام هشتم خواهند شتافت.

وی گفت: هدف از این اقدام به شکرانه دفع فتنه های اخیر فتنه گران، انزجار از دشمنان نظام و رهبری و تداوم راه امام و شهداست.

نظافتی با اشاره به اینکه این چهارمین سفر پیاده کاروان به مناطق مذهبی و زیارتی ائمه معصومین ( ع ) است، یادآور شد: اعضای این کاروان سال گذشته پیاده به کربلای معلی عزیمت کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای این کاروان با برنامه ریزیهای انجام شده خود قصد دارند تیرماه مجدد به زیارت کربلای معلی و اماکن مذهبی عراق به صورت پیاده اعزام شوند.