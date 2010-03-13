سامانه پیامک باشگاه نساجی مازندران فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی سامانه پیامک باشگاه نساجی مازندران هواداران این تیم درکشور و حتی جهان می توانند نظرات، پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های خود را به صورت پیام کوتاه به سامانه پیامک باشگاه نساجی ارسال کنند و بدین ترتیب در مورد کلیه تصمیم گیری های کلان باشگاه اظهار نظر نمایند.

باشگاه نساجی مازندران اضافه کرد: علاقمندان می توانند علاوه بر این در مسابقات پیش بینی نتایج و سایر امکانات سرگرمی این سامانه شرکت کرده و جوایز نفیسی از طرف باشگاه دریافت نمایند.

سامانه پیامک باشگاه نساجی یکی از اجزای بسته ویژه معاونت اقتصادی به مناسبت ایام عید نوروز است.

