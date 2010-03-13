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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

سامانه پیامک باشگاه نساجی مازندران فعال شد

ساری - خبرگزاری مهر : سامانه پیامک باشگاه نساجی مازندران، همزمان با دیدار تیم های نساجی مازندران و پتروشیمی، نخستین بار در بین باشگاه های خصوصی ایران فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با راه اندازی سامانه پیامک باشگاه نساجی مازندران هواداران این تیم درکشور و حتی جهان می توانند نظرات، پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های خود را به صورت پیام کوتاه به سامانه پیامک باشگاه نساجی ارسال کنند و بدین ترتیب در مورد کلیه تصمیم گیری های کلان باشگاه اظهار نظر نمایند.

باشگاه نساجی مازندران اضافه کرد: علاقمندان می توانند علاوه بر این در مسابقات پیش بینی نتایج و سایر امکانات سرگرمی این سامانه شرکت کرده و جوایز نفیسی از طرف باشگاه دریافت نمایند.
 
سامانه پیامک باشگاه نساجی یکی از اجزای بسته ویژه معاونت اقتصادی به مناسبت ایام عید نوروز است.
 
کد مطلب 1050434

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    نظرات

    • رضا IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
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      پاسخ
      سلام خیلی هم عالی فقط برای تیم نساجی تو لیگ برتر دلم خیلی تنگ میشه. خیلی حیف شد که دارن از لیگ خارج میشن. پیامم واسشون اینه که ... خیلی زود دوباره برگردین به لیگ و پرقدرت ظاهر بشین. دمتون گرررم

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