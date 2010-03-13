امسال شش هکتار بر فضای سبز شهرکهای صنعتی گیلان افزوده شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از دلایل ایجاد شهرکهای صنعتی و استقرار صنایع در آن حفاظت از محیط زیست و کاهش آسیب صنایع به طبیعت و زیستگاههای طبیعی بوده است.

وی ادامه داد: در شهرکهای صنعتی گیلان ضمن استقرار سیستم تصفیه خانه فاضلاب مرکزی در چهارشهرک صنعتی سیاهکل، انزلی، لوشان و صومعه سرا که در حال بهره برداریست، در سه شهرک صنعتی لاهیجان، شفت، مدول دوم انزلی و تالش نیز این سیستم در حال ساخت و مطالعه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان گفت: همچنین استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی به غیر از بهبود وضعیت زیست محیطی مزایای زیادی برای صنایع دارد که از جمله این مزیتها می‌ توان به کاهش هزینه‌ های سرمایه ‌گذاری به دلیل وجود زیرساختهای مورد نیاز، عدم نیاز به دریافت مجوزهای جدا گانه از ادارات مختلف و صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار اشاره کرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر مسئولیت سیاستگذاری، سازماندهی، پشتیبانی، نظارت و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و فراهم آوردن زمینه استقرار آنها در شهرکهای صنعتی بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد.

عباسیان یاد آورشد: این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیر بنایی و ارائه خدمات مناسب به متقاضیان سرمایه‌ گذاری تشکیل شده است.