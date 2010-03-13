کمبود آب بزرگترین معضل مردم شهرستان بیجار است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن مرادنیا شامگاه جمعه در جریان دیدار استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان با مردم بخش چنگ الماس شهرستان بیجار و در جمع مردم روستای پیرتاج اظهار داشت: تامین آب یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات مردم شهرستان بیجار به ویژه در مناطق روستایی به شمار می رود.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی اخیر و وضعیت جغرافیایی منطقه در حال حاضر بعضی از روستاهای شهرستان بیجار با مشکل تامین آب شرب و کشاورزی مواجه هستند که امیدواریم در جریان سفر امروز و حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان شاهد تصمیم گیری برای رفع این مشکل باشیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان بیان داشت: شهرستان بیجار با توجه به ویژگی های خاصی که دارد یکی از قطبهای تولید گندم و انگور در استان به شمار می رود که در صورت ادامه روند خشکسالی فعلی و کمبود آب نه تنها دیگر خبری از تولید محصولات کشاورزی در این منطقه در میان نخواهد بود بلکه باعث افزایش مهاجرت مردم بیجار به سایر استانهای کشور خواهد شد.

مرادنیا در ادامه ضمن تاکید بر انجام طرحهای مختلف مطالعاتی برای تامین آب کشاورزی مورد نیاز مردم ساکن در شهرستان بیجار به ویژه مناطق روستایی گفت: با بهره برداری از سد تلوار مقرر شده است که آب مورد نیاز بیش از 12 هزار هکتار از اراضی اطراف آن تامین شود که امیدواریم این کار با تخصیص به موقع اعتبار از سوی دستگاه های متولی هر چه سریعتر به مرحله اجرایی برسد.

وی در ادامه ضمن اشاره به درخواستهای مردم روستای پیرتاج عنوان کرد: درخواستهای مردم این روستا همه به حق و باید در راستای برآورده کردن آنها تلاش شود که نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز برای افزایش اعتبارات استان و خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم در این جهت تلاش خواهند کرد.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ارتقاء وضعیت راه های روستایی شهرستان بیجار و آسفالت آنها تاکید کرد و افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی و طول مسافت مناطق روستایی بیجار با شهر، لازم است که در راستای آسفالت و ارتقاء وضعیت راه های این شهرستان تلاش شود که خوشبختانه در طول شش ماهه دوم سال جاری و با انتصاب مدیر کل جدید راه و ترابری کردستان این مهم به نحو مناسبی انجام شده است.