رحیم صالحی مربی جوان اما با تجربه تیم تکواندو فولاد ماهان سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در روزهای ابتدایی سال با تیم جوانی که همگی از نوجوانی شاگرد خودم بودند با نام جوانه عنوان نایب قهرمانی جام باشگاههای آسیا را کسب کردیم.

وی ادامه داد: پنج سال بود که با این نفرات در لیگ برتر حضور داشتیم و با بدشانسی نتیجه دلخواه را کسب نمی کردیم ولی در سال 88 با فولاد ماهان سپاهان وارد مذاکره شده و با حقوقی ناچیز در اندازه تیم های رده نوجوانان به لیگ برتر آمدیم و با کسب عنوان قهرمانی حقانیت خود را ثابت کردیم.

سرمربی فولاد ماهان در مورد رقابتهای لیگ برتر تکواندو در سال 88 گفت: سه تیم جدید وارد مسابقات شده بودند. ملی پوشان سابق هم با تفکرات خاص خود به عنوان مربی روی صندلی هدایت این تیم ها نشستند. در کنار این دو عامل اضافه کنیم حضورمربیان باسابقه مانند مرتضی کریمی و بیژن مقانلو را تا به آنجا برسیم که به لحاظ فنی رقابتهای جذاب و دیدنی را در بالاترین سطح فنی شاهد بودیم.

صالحی در مورد برنامه خود برای سال 89 گفت: همانطور که گفتم قرارداد این نفرات خیلی پائین بود. برای سال 89 مانند تیم قهرمان با فولاد ماهان مذاکره می کنیم. اگر شرایط مالی تامین شود با همین نام ادامه خواهیم داد. البته سال آینده تیم جوانه هم در لیگ برتر حاضر خواهد شد.

وی در پایان از وعده مسئولین فولاد برای حمایت تیم تکواندو در ابتدای فصل خبر داد و گفت: قرار بود اگر تیم قهرمان شود به یک تورنمنت بین المللی اعزام شود. ضمن اینکه به عنوان قهرمان طبق قرار قبلی از سوی فدراسیون هم باید به یک تورنمنت اعزام شویم.