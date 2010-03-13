تظاهرات ضد دولتی سراسر ایتالیا را فراگرفت/ اوج نفرت از برلوسکنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تظاهرات امروز جمعه به دعوت سندیکاهای کارگری برگزار شد که بر اساس اعلام قبلی اتحادیه های کارگری نیز خواستار اعتصاب کارکنان بخش های مختلف شده اند.

بر اساس این گزارش، امکان اعتصاب از سوی کارکنان بخش حمل و نقل ایتالیا بسیار زیاد است.

بر همین اساس شهر رم ایتالیا امروز شاهد حضور کارکنان بخش های مختلف اقتصاد این کشور بود و اغلب افراد حاضر در تظاهرات امروز خواستار افزایش حقوق و مزایای خود بودند.

تظاهرات امروز در حالی برگزار شد که دیروز نیز ایتالیا شاهد برپایی تظاهرات ضد دولتی بود. روز گذشته تظاهرکنندگان ایتالیایی که رنگ ارغوانی را نماد اعتراض به برلوسکنی قرار داده بودند، رسوایی های اخلاقی، فساد مالی و بویژه تحت فشار قراردادن قضات مستقل ایتالیا را از دلایل آمدن خود به خیابان در اعتراض به نخست وزیر اعلام کردند.

تظاهرکنندگان ایتالیایی حتی از گروه های سیاسی چپ و میانه در این کشور نیز به خاطر سازش با فساد برلوسکونی انتقاد کردند. تظاهرکنندگان ایتالیایی معتقدند برلوسکونی برای هیچ چیز ارزشی قائل نیست و در رسیدن به اهداف نامشروع خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.



گفتنی است که از گذشته های دور، برلوسکنی به عنوان یکی از رهبران اصلی مافیای اقتصادی جهان معرفی می شد. وی از معدود سیاستمدارانی است که باوجود داشتن پست سیاسی، فعالیت های آشکار اقتصادی گسترده دارد.



برلوسکنی پرونده های اتهامی زیادی در دادگاه های ایتالیا دارد که مهمترین آنها مربوط به فساد مالی، حضور در گروه های مافیایی و کسب ثروت نامشروع است. در همین رابطه، فقط یکی از شرکت های تحت امر او به دلیل عدم پرداخت مالیات در دهه 1990 به پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون دلار جریمه محکوم شد. بدین ترتیب و با به جریان افتادن پرونده های متعدد علیه برلوسکونی در دادگاه های ایتالیا، احزاب مخالف دولت فشار زیادی را برای کناره گیری وی از قدرت به دولت وارد می کنند.