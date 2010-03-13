مقابله با مهاجرت مردم بیجار تنها با تقویت زیرساختهای منطقه امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار شامگاه جمعه و در جریان دیدار نماینده مردم شهرستان بیجار و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان با مردم بخش چنگ الماس شهرستان بیجار و در جمع مردم روستای پیرتاج اظهار داشت: مقابله با روند افزایش مهاجرت مردم شهرستان بیجار به سایر نقاط کشور تنها با تقویت زیرساختها امکان پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلایل مختلف شهرستان بیجار در طول چند سال اخیر روند مهاجرفرستی بالای داشته به نحوی که در بعضی از موارد حتی رشد جمعیت در این منطقه منفی بوده است که در حال حاضر و برای جلوگیری از این روند باید امکانات لازم و همچنین زیرساختهای این منطقه را تقویت و از ادامه این روند جلوگیری نمود.

استاندار کردستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طول پنج سال گذشته در این شهرستان، عنوان کرد: بهبود وضعیت راه های ارتباطی به ویژه در مناطق روستایی و توجه به تقویت زیرساختهای عمرانی و خدماتی در شهرستان بیجار، تامین امکانات آموزشی و بهداشتی و توجه بیشتر به معیشت مردم از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در این منطقه به شمار می رود.

نجار گفت: توجه به کشاورزی شهرستان بیجار با نگاه به مکانیزده کردن این مهم یکی از مهمترین مواردی است که در راستای ماندگار کردن مردم شهرستان بیجار در دستور کار قرار گرفته و در سال جاری نیز با اختصاص اعتباراتی مناسب این مهم در حال اجراست که امیدواریم تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای کمک به ماندگاری و تثبیت مردم در شهرستان بیجار کمک نماید.

وی در ادامه با اشاره به اهداف بازدید از روستای پیرتاج و بخش چنگ الماس بیان داشت: این دیدار در راستای بررسی مشکلات مردم و همچنین درخواست های صورت گرفته انجام می شود که امیدواریم با توجه به حضور نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان شاهد رفع بخشی از مشکلات و درخواستهای مردم این بخش باشیم.

استاندار کردستان و هیئت همراه بعد از دیدار با مردم روستای پیرتاج و اقامه نماز راهی روستای جبرئیل شده و با مردم این روستای نیز دیدار کردند، در ادامه این هیئت از شهر بابارشانی و روستای دارغایث هم بازدید نموده و از نزدیک در جریان درخواستها و مشکلات مردم این منطقه هم قرار گرفتند.

پایان بخش برنامه های سفر یک روزه استاندار کردستان و هیئت همراه به شهرستان بیجار کلنگ زنی حوزه علمیه خواهران این شهرستان بود.