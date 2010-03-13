13 هزار حامی ایتام در گلستان وجود دارد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این افراد از هشت هزار و 400 یتیم حمایت مالی و خیرخواهانه می کنند.

وی تعداد ایتام تحت پوشش این نهاد را 9 هزار و 842 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برخی از این ایتام یک تا چند حامی دارند.

وی درباره سهام عدالت مددجویان تحت پوشش گفت: تاکنون 154 هزار و 890 نفر با همکاری این نهاد سهام عدالت دریافت کرده اند.

حاجی اکبری، ارائه تسهیلات کارگشایی را از دیگر فعالیتهای این نهاد برشمرد وگفت: در سال جاری چهار میلیارد و 279 میلیون ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در بخش فرهنگی 16 هزار و 20 دانش آموز تحت پوشش این نهاد هستند که از این تعداد هشت هزار و 77 نفر دختر و و بقیه پسر هستند.

وی یادآور شد: همچنین هزار و 556 نفر دانشجو و 95 طلبه نیز از خدمات فرهنگی این اداره کل بهره مند هستند که از بین آنها 77 دانشجو نخبه هستند.

55 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان قرار دارد.