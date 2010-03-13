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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۱

عباسپور به مهر خبر داد:

نامه مجلسیها به حاجی بابایی/ رفع مشکل پذیرش دانشجویان فنی و حرفه ای

نامه مجلسیها به حاجی بابایی/ رفع مشکل پذیرش دانشجویان فنی و حرفه ای

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دو نامه به وزیر آموزش و پرورش ارسال کرده ایم و در آنها تاکید کرده ایم که باید هم در مقطع کاردانی و هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته ظرفیت اعلام کنند و بر اساس ظرفیت آزمون برگزار شود.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم وزیر آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل دانش آموزان دوره های کاردانش و هنرستان گفت: وزیر آموزش و پرورش با استناد به قانون شورای عالی اداری که مسئولیت آموزش و پرورش، آموزش عالی نیست و نباید دوره های آموزش عالی را برگزار کند تصمیم به حذف پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای گرفته است. مجلس نیز در کل با این سیاست موافق است اما نکته این است که دانش آموزان و دانشجویان فنی و حرفه ای در مقطع دبیرستان در هنگام انتخاب رشته کاردانش و هنرستان را انتخاب کرده اند و الان ناگهان نمی توان ظرفیت را برای آنها حذف کرد.

حذف پذیرش دانشجو در دوره های فنی و حرفه ای باید به تدریج انجام شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این قانون باید به تدریج اجرا شود تا دانش آموزانی که 3 سال پیش به امید ورود به آموزش عالی در این رشته ها انتخاب رشته کرده اند، سرگردان نباشند.

دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور تنها راه ادامه تحصیل برای دانشجویان فنی و حرفه ای

وی گفت: از سوی دیگر به داوطلبان ورود کارشناسی ناپیوسته این رشته ها اعلام شده است که برای ادامه تحصیل باید در دانشگاه آزاد و دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور اقدام کنند. دانشگاه پیام نور که از همان ابتدا نباید در رشته های فنی دانشجو می گرفت اکنون نیز پذیرش دانشجویان فنی و حرفه ای در این دانشگاه به دلیل سیستم نیمه حضوری خطا است.

عباسپور افزود: دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد نیز که شهریه ای هستند از این رو دانشجویان کاردانی فنی و حرفه ای برای ادامه تحصیل در این دانشگاهها نیز مشکل دارند و نسبت به آن معترض اند.

دوره شبانه برای ورود دانشجویان سهمیه آزاد کاردانی به کارشناسی حذف شد

وی اظهار داشت: از یک سو دانشجویان کاردانی از چند سال گذشته برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته روزانه باید سهمیه فرهنگیان می داشتند و دانشجویان سهمیه آزاد نیز تنها می توانستند در دوره شبانه کارشناسی ناپیوسته تحصیل کنند که بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش این دوره نیز حذف شده است.

مجلس مشکلات قانونی را حل می کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: از این رو باید آموزش و پرورش اجرای این تصمیم را به 3 سال بعد موکول کند. در این راستا اگر مشکل قانونی وجود دارد ما در مجلس آماده ایم نکات قانونی را برطرف کنیم.

بازنگری در نظام آموزشی هنرستان ها و کاردانش

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با تصمیم جدید آموزش و پرورش دانش آموزان هنرستان و فنی و حرفه ای مانند سایر دانش آموزان نمی توانند در کنکور سراسری دانشگاهها شرکت کنند و در دانشگاههای دولتی ادامه تحصیل دهند به مهر گفت: سیستم فنی و حرفه ای بر پایه ورود به دوره کاردانی و سپس کارشناسی است و دانشگاههای دولتی در این رشته ها کاردانی ندارند. البته در بازنگری سیستم آموزشی وضع هنرستان و کاردانش ها و نظام پذیرش در آنها نیز بازنگری می شود. 

به گزارش مهر، دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای به دنبال تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف پذیرش دانشجو در این آموزشکده ها و عدم اختصاص سهمیه آزاد به دانشجویان کاردانی این آموزشکده ها در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اعتراض دارند.

کد مطلب 1050473

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