به گزارش خبرنگار مهر، در دور نهم مسابقات فینال قهرمانی شطرنج مردان و انتخابی تیم ملی که جمعه شب در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد، احسان قائم‌مقامی مقابل محسن شعرباف به نتیجه تساوی رضایت داد با این وجود در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت و حریف وی هم دوم شد. قائم‌مقامی و شعرباف به ترتیب 7 و 5/5 امتیاز دارند.

در دیگر دیدارهای برگزار شده این مرحله از مسابقات قهرمانی شطرنج مردان و انتخابی تیم ملی اصغر گلی‌زاده برابر سید حامد موسویان به برتری دست یافت. شجاعت قانع در مصاف با امید نوروزی پیروزی را از آن خود کرد. پویا ایدنی مغلوب نیما حسین‎زاده شد و مرتضی عسگری در مصاف با پوریا درینی صاحب برتری شد. مرتضی عسگری با این پیروزی 5/4 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده‎بندی صعود کرد.

مسابقات فینال قهرمانی شطرنج مردان و انتخابی تیم ملی با حضور 11 ورزشکار پیگیری می‎شود.

تثبیت صدرنشینی حکیمی فرد در مسابقات بانوان

رقابت‎های فینال قهرمانی شطرنج بانوان ایران و انتخابی تیم ملی جمعه شب با برگزاری دیدارهای دور یازدهم پیگیری شد. در این دور از بازی‎ها که با حضور 13 ورزشکار برتر در فدراسیون شطرنج جریان دارد غزل حکیمی فرد موفق شد با شکست هما علوی و کسب مجموع 5/8 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کند. آتوسا پورکاشیان هم رعنا حکیمی فرد را مغلوب کرد و با 7 امتیاز در رده دوم جای گرفت. ضمن اینکه شایسته قادرپور هم با قبول شکست مقابل سارا سادات خادم حسینی همچنان با 7 امتیاز در رده سوم است.

در دیگر دیدارها تارا رحیمی برابر مینو عسگرزاده، مهرنوش زوار موسوی در مصاف با زهرا آزادواری و گلناز جعفری مقابل هانیه خلجی به پیروزی رسیدند.

دور سیزدهم و پایانی رقابت‌های فینال قهرمانی شطرنج بانوان ایران و انتخابی تیم ملی فردا (یکشنبه)برگزار می شود.