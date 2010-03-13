فیلم کوتاه زمین فوتبال به جشنواره "سینه پاسیبل" اسپانیا راه یافت

رئیس حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در ادامه موفقیتهای تولیدات حوزه هنری استان کردستان، فیلم کوتاه زمین فوتبال که در سال 87 توسط حوزه هنری استان تهیه و تولید شد به جشنواره "سینه پاسیبل" اسپانیا راه یافت.

محمد شریف شریفی ادامه داد: این فیلم کوتاه که به کارگردانی جلال نصیری تولید شده است در طول سال جاری در چندین جشنواره ملی و بین المللی حضور یافته و به موفقیتهای چشم گیری نیز دست پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فیلم زمین فوتبال به عنوان تنها نماینده سینماى ایران در رقابت با ۵۰ فیلم دیگر از سراسر جهان جواز حضور در بخش مسابقه جشنواره "سینه پاسیبل" در کشور اسپانیا را کسب کرده و قرار است که در این جشنواره به نمایش گذاشته شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به موضوع فیلم زمین فوتبال عنوان کرد: فیلم "زمین فوتبال" با مدت زمان ۱۵دقیقه، تلاش بچه هاى تیم فوتبال محله اى محروم را روایت مى کند که جاى مناسبى براى بازى ندارند و به دنبال جاى مناسبى براى بازى فوتبال مى گردند.

محمد شریف شریفی با اشاره به دیگر موفقیتهای فیلم زمین فوتبال بیان داشت: این فیلم پیش از این در بخش پایانى پنجمین جشنواره فیلم رویش، پنجمین جشنواره بین المللى پروین اعتصامى، دومین جشنواره فیلمهاى کردى سلیمانیه عراق، جشنواره کورتوسینیچى ایتالیا و جشنواره فیلم کوثر حضور یافته و جوایز متعددى از جمله جایزه اول بخش سال اصلاح الگوی مصرف جشنواره رویش ، جایزه اول بخش کودک فستیوال فیلمهای کردی سلیمانیه را به خود اختصاص داده است .

در این فیلم "اسعد صوفیه" به عنوان تصویربردار، "پرویز سقزی" به عنوان صدابردار، " زانیار لطفی" به عنوان برنامه ریز و مدیر تولید، "مهدی خلیلی" به عنوان دستیار کارگردان، " احمد پرویزی" و" جمیل نصیری" گروه کارگردانی در کنار بازیگران فیلم "نگین شریعتی"، "پیام شریعتی" ، "مبین قادریان"، "نوید شریفی"، "روناک یوسفی"، "سلام برموده"، "حمیده سیجانوندی" و "ساحره رنجبری"، جلال نصیری را در ساخت این فیلم 15 دقیقه ای یاری رسانده اند .