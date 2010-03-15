سفره ای از بهشت در جشنواره هفت سین ایرانی شهر پردیس گسترده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، نخستین جشنواره سفره هفت سین ایرانی به همت شورای شهر و شهرداری شهر جدید پردیس با حضور مسئولین محلی، هنرمندان و شهروندان این شهر در نگارخانه آوا آغاز به کار کرد و این سفره تا یک هفته ادامه خواهد داشت.

در جشنواره مذکور، هنرمندان، ذوق خود را در چیدمان این سفره باستانی به کار بستند که آثار زیبایی نیز خلق شد البته تا کنون با اطلاع رسانی مسئولین برگزاری در سطح شهر 20 اثر هنرمندانه به نمایش گذاشته شد و همچنان تا پایان هفته پذیرای سایر آثار خواهد بود.

معاون شهرداری شهر پردیس در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: عید نوروز و چیدن سفره هفت سین رسم باستانی ایرانیان است و حفظ این سنن زیبا وظیفه ملی هر ایرانیست و شهرداری پردیس نیز در این زمینه فعال خواهد بود.

کورش گلریز ایجاد زیرساختهای هنری را پیش نیاز توسعه در این بخش فرهنگ ساز دانست و افزود: برای توسعه بخش هنر و متعاقب آن فرهنگ یک جامعه ایجاد زیرساختها امریست بنیادین و شهرداری پردیس با احداث نگارخانه آوا، کتابخانه دانش و سالن آمفی تئاتر پارک شهریار در تامین این نیاز اساسی گامهایی را برداشته است.

این مسئول پیرامون فعالیتهای فرهنگی هنری سال آینده شهرداری پردیس اظهار داشت: در سال آینده فراخوان از هنرمندان شهر پردیس نخستین و در عین حال مهمترین کارکرد فرهنگی شهرداری و شورای شهر خواهد بود تا ساماندهی لازم در این بخش صورت گیرد.

وی از تشکیل موسسه فرهنگی هنری شهرداری در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیتهای مهم مسئولین شهر پردیس تشکیل موسسه فرهنگی هنری در شهرداری این شهر خواهد بود و متولیان فرهنگی شهرستانهای تهران موافقت خود را برای به ثبت رساندن این موسسه اعلام کرده اند.

گلریز پیرامون مزایای تاسیس این مرکز فرهنگی در شهر پردیس یادآور شد: شهرداری با ایجاد موسسه فرهنگی هنری می تواند با زیر پوشش قرار دادن کلیه هنرمندان فعال در شهر پردیس حمایتهایی نظیر در اختیار گذاردن فضای هنری مناسب، کمک به برگزاری مراسم، جشنواره و همایشهای فرهنگی و مساعدتهای مالی را ارائه دهد.

در میان آثار ارائه شده در جشنواره سفره هفت سین ایرانی شهر جدید پردیس یک اثر هنری ویژه با نام "درخت دانش" نیز دیده می شود.

خالق این اثر هنری به خبرنگار مهر گفت: نام این اثر درخت دانش و سبک هنری آن سورئالیسم است و در این سبک هنرمند با توجه به یک رخداد واقعی و استفاده از قوه تخیل خود تلفیقی از این دو را در قالب یک اثر هنری نمایش می دهد.

علیرضا آمدی در خصوص اثر خود افزود: فلسفه این اثر برگرفته از واقعه حضرت آدم (ص) و رانده شدن انسان از بهشت است و قرار گرفتن تنگ ماهی بر بالاترین نقطه این درخت نشانه علاقه انسان به بازگشت به سوی پروردگار خود است.

این هنرمند ادامه داد: خاک زیر این درخت که با فاصله نیم متری از سطح تعبیه شده را یادآور زمین و محل زندگی انسان و سایر ملزومات سفره هفت سین ایرانی مانند آینه، تنگ ماهی و سیب را به شکل آویخته، سینهای دیگر در داخل لانه پرنده و قرآن در میان سرسبزی طبیعت قرار گرفته است.

نمایشگاه مذکور از عصر جمعه آغاز شده و تا یک هفته ادامه می یابد و در پایان زیباترین چیدمان سفره هفت سین جایزه ای به رسم یادبود دریافت خواهد کرد همچنین عواید فروش اقلام داخل جشنواره از طریق امام جمعه به امور خیریه اختصاص می یابد.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوه های البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.