ناتو درباره تلفات شهروندان افغانی پنهانکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، ناتو در عملیات های جدید خود علیه مواضع طالبان در جنوب افغانستان اغلب از تاریکی شب به عنوان عاملی مثبت استفاده می کند، اما همین تاریکی شب باعث می شود که مناطق مسکونی نیز هدف اثابت موشک وگلوله قرار گرفته و شهروندان افغانی در این حملات کشته می شوند.

تایمز در ادامه می نویسد : اما با توجه به حساسیت دولت و مردم افغانستان درباه کشته شدن شهروندان افغانی ناتو درباره اعلام تعداد دقیق کشته های شهروندان افغانی پنهانکاری می کند.

برای مثال در حمله دیروز جمعه ناتو به جنوب افغانستان دو زن باردار، یک دختر نوجوان و دو مقام محلی کشته شدند، اما سازمان پیمان آتلانتیک شمالی این افراد را در شمار تلفات حمله دیروز قید نکرده است.

این در حالی است که پیش از آغاز عملیات مشترک در جنوب افغانستان، در عملیات های نیروهای ناتو و ایساف شمار زیادی از شهروندان افغانی کشته شدند و کشته شدن آنها با اعتراض شدید مقمات و مردم افغان همراه بود.