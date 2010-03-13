امسال 30 هزار نوعروس ایلامی راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای تامین جهیزیه این نوعروسان 70 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی سرانه پرداختی کمک هزینه جهیزیه به هر یک از این نوعروسان را بین دو میلیون تا شش میلیون عنوان کرد.

ابراهیمی ادامه داد: اکنون 28 هزار دختر دم بخت به عنوان مددجوی این نهاد در استان وجود داشته که این نهاد از آمادگی کامل برای تهیه جهیزیه این افراد برخوردار است.

وی با ذکر اینکه امسال هزار و 187 مورد جهیزیه با سرانه شش میلیون ریال برای مددجویان تامین شده است، گفت: در این راستا در مجموع هفت میلیارد و 120 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

ابراهیمی اظهار داشت:بر اساس برنامه ریزیهای انجام گرفته پیش بینی می شود تا پایان سال، 500 مددجوی دیگر با حمایت این نهاد راهی خانه بخت شوند.

بیش از 98 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.