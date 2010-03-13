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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

در 10 ماهه امسال ؛

2.8 میلیارد دلار محصولات صنایع شیمیایی صادر شد

وزارت صنایع و معادن اعلام کرد در 10 ماهه منتهی به دی ماه سالجاری بالغ بر دو میلیارد و 811 میلیون دلار محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن به کشورهای مختلف جهان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن ، در 10 ماهه نخست امسال همچنین ارزش صادرات مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائو چو و اشیاء ساخته شده از کائوچو بالغ بر یک میلیارد و 782 میلیون دلارو ارزش صادرات همین مواد در دی ماه سال جاری بالغ بر 228 میلیون و 104 هزار دلار بود.

ارزش صادرات فلزات معمولی و مصنوعات آنها همچون چدن ، مس، نیکل ، آلومینیم ، روی ، قلع ، سرب و مصنوعات آنها ، ابزار آلات ، قاشق و چنگال و غیره طی 10 ماهه نخست امسال بالغ بر یک میلیارد و 625 میلیون دلار و ارزش صادرات آن در دی ماه سال جاری به رقم 243 میلیون و 478 هزار دلار رسید.
 

کد مطلب 1050546

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