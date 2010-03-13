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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۱۳

طرح توسعه کارخانه سیمان ایلام سال آینده به بهره برداری می رسد

طرح توسعه کارخانه سیمان ایلام سال آینده به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام گفت: طرح توسعه کارخانه سیمان ایلام در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام،  مظفر فروتن صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح‌ با ظرفیت یک میلیون تن سیمان در سال و اشتغالزایی حدود 400 نفر توسط مهندسین در کارخانه سیمان ایلام واقع در منطقه کارزان شیروان چرداول طراحی شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با بهره برداری از این طرح صنعتی دو طرح صنعتی بزرگ دیگر در استان ایلام در مجموع با دو هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری در نیمه نخست سال 89 به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: طرح تولید نخ پی‌ او وای از دیگر طرح‌هایی است که در استان ایلام به بهره‌برداری می‌رسد و این طرح در نوع خود بی‌نظیر است.


فروتن تصریح کرد: این کارخانه در سطح کشور جزو سومین کارخانه تولیدی نخ بوده و به عنوان تامین کننده مواد اولیه تمام کارخانجات تولید نخ در استان و کشور است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام گفت: طرح تولید انواع میله گرد با ظرفیت 150 هزار تن در سال از دیگر طرح‌های مورد بهره‌برداری در استان ایلام است.

این مسئول اضافه کرد: با بهره‌برداری از این تعداد طرح صنعتی در استان ایلام در مجموع برای 800 جوان جویای کار در استان ایلام شغل فراهم می‌شود.
 

کد مطلب 1050554

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