گرد و غبار تعادل خاک خوزستان را بر هم می زند

دکتر احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خاک نامرغوب کشورهای عربی به خصوص شبه جزیره عربستان، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: پدیده گرد و غبار باعث شد خاک شور عربستان به شکل ریزگرد بر جلگه حاصلخیز و مرغوب خوزستان و دیگر مناطق ایران بنشیند. خاک مناطق عربی شورزار و آلوده است و به راحتی می تواند کیفیت خاک در ایران را از بین ببرد.

مدیر گروه دفتر بیولوژی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با تاکید بر نابودی و خشکی تالابها و عوامل طبیعی کنترل کننده و جاذب گرد و غبار در منطقه، افزود: با ریختن خاک آلوده بر خاک مرغوب و پاک، تعادل اکولوژیک خاک و سلامت آن به هم می خورد و محصولات برداشتی از خاک می تواند باعث انتقال آلودگی شود. همچنین این انتقال خاک می تواند خاک ایران را تبدیل به شورزار کند و بدتر از همه اینکه خاک قابلیتهای خود مثل حاصلخیزی را از دست می دهد.

این استاد محیط زیست دانشگاه اضافه کرد: وقتی برنامه های اجرایی کشور بر مبنای توسعه پایدار باشد دریاچه ها، تالابها و آبگیرها خشک نمی شوند و سدها نیز حق تالابها را نمی خورند. همچنین با اجرای این برنامه امکان انتقال این حجم از ریزگرد و بروز نابسامانی در پدیده های هواشناسی کاهش می یابد.



وی تاکید کرد: توسعه شتاب زده و بی توجه به محیط زیست و طبیعت می تواند برای نمونه عامل بروز پدیده گرد و غبار و در نهایت آسیبهای بهداشتی و پزشکی فراوان به مردم شود.

سواری با اشاره به خسارتهای مالی فراوان برهم خوردن تعادل آب و خاک در یک کشور، اضافه کرد: با از بین رفتن خاک، ماهیت سرزمینی نیز از بین می رود. در واقع اگر وضع به همین منوال پیش برود به تدریج خاک کشور آلوده می شود.

این متخصص و فعال محیط زیست در خوزستان همچنین سدسازی را راز آشکار خشکی دریاچه ها و تالابها دانست و تاکید کرد: بروز پدیده گرد و غبار به دلیل از بین رفتن کمربند سبز و خشکی تالابها در خوزستان و کشورهای عربی است. تصمیم گیران باید به اهمیت این مساله فکر کنند و مردم خوزستان و مناطق غربی ایران را از این وضعیت نجات دهند.