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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۱

سواری در گفتگو با مهر:

گرد و غبار تعادل خاک خوزستان را بر هم می زند

گرد و غبار تعادل خاک خوزستان را بر هم می زند

یک متخصص محیط زیست با اشاره به خطر جابجایی خاک در پدیده جغرافیایی گرد و غبار عربی، نسبت به بر هم خوردن تعادل اکولوژیک خاک خوزستان هشدار داد.

دکتر احمد سواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خاک نامرغوب کشورهای عربی به خصوص شبه جزیره عربستان، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: پدیده گرد و غبار باعث شد خاک شور عربستان به شکل ریزگرد بر جلگه حاصلخیز و مرغوب خوزستان و دیگر مناطق ایران بنشیند. خاک مناطق عربی شورزار و آلوده است و به راحتی می تواند کیفیت خاک در ایران را از بین ببرد.

مدیر گروه دفتر بیولوژی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر با تاکید بر نابودی و خشکی تالابها و عوامل طبیعی کنترل کننده و جاذب گرد و غبار در منطقه، افزود: با ریختن خاک آلوده بر خاک مرغوب و پاک، تعادل اکولوژیک خاک و سلامت آن به هم می خورد و محصولات برداشتی از خاک می تواند باعث انتقال آلودگی شود. همچنین این انتقال خاک می تواند خاک ایران را تبدیل به شورزار کند و بدتر از همه اینکه خاک قابلیتهای خود مثل حاصلخیزی را از دست می دهد.

این استاد محیط زیست دانشگاه اضافه کرد: وقتی برنامه های اجرایی کشور بر مبنای توسعه پایدار باشد دریاچه ها، تالابها و آبگیرها خشک نمی شوند و سدها نیز حق تالابها را نمی خورند. همچنین با اجرای این برنامه امکان انتقال این حجم از ریزگرد و بروز نابسامانی در پدیده های هواشناسی کاهش می یابد.  

وی تاکید کرد: توسعه شتاب زده و بی توجه به محیط زیست و طبیعت می تواند برای نمونه عامل بروز پدیده گرد و غبار و در نهایت آسیبهای بهداشتی و پزشکی فراوان به مردم شود.

سواری با اشاره به خسارتهای مالی فراوان برهم خوردن تعادل آب و خاک در یک کشور، اضافه کرد: با از بین رفتن خاک، ماهیت سرزمینی نیز از بین می رود. در واقع اگر وضع به همین منوال پیش برود به تدریج خاک کشور آلوده می شود.

این متخصص و فعال محیط زیست در خوزستان همچنین سدسازی را راز آشکار خشکی دریاچه ها و تالابها دانست و تاکید کرد: بروز پدیده گرد و غبار به دلیل از بین رفتن کمربند سبز و خشکی تالابها در خوزستان و کشورهای عربی است. تصمیم گیران باید به اهمیت این مساله فکر کنند و مردم خوزستان و مناطق غربی ایران را از این وضعیت نجات دهند.

کد مطلب 1050557

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