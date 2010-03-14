اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی توسط 80 تیم بازرسی در مشهد و خراسان رضوی

مرتضی احتشام فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به طرح بسیج سلامت نوروزی افزود: این طرح هر ساله همگام با ایام تعطیلات نوروزی به مدت 45 روز از یکم اسفند ماه تا 15 فروردین ماه در راستای تامین سلامت و رفاه زائران و مجاورین اجرا می شود. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در قالب طرح بسیج سلامت نوروزی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، امکان اقامتی در مشهد و خراسان رضوی، رستوران های بین راهی،دوره گردهای فروش مواد غذایی، بهداشت محیط و آب با انجام آزمایشات میکروبی و کلرسنجی نظارت می شود.

وی خاطر نشان کرد: امسال 80 تیم بازرسی اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی در کلانشهر مشهد و استان خراسان رضوی را بر عهده دارند. احتشام فر با بیان اینکه یک هزار سرویس بهداشتی در مسیرهای بین راهی و سطح کلانشهر مشهد احداث می شود افزود: اتمام عملیات احداث این سرویس های بهداشتی که از سوی شهرداری در حال انجام است در انتهای سال 89 پیش بینی می شود.



وی گفت: با بهره برداری از این سرویس های بهداشتی، گام بزرگی در ارتقای بهداشت محیط و خدمات رسانی به زائرین و مجاورین در کلانشهر مشهد برداشته خواهد شد.



وی با اشاره به چالش های نظارت بر سرویس های بهداشتی بین راهی گفت: مهمترین مشکل در این بخش نبود متولی است زیرا سرویس های بهداشتی که توسط برخی از ارگان ها احداث شده از نظافت قابل قبولی برخوردار بوده و نظارت بر آنها نیز امکان پذیر است.



احتشام فر افزود: اما برخی از توالت های بین راهی که به لحاظ فقدان نظافت و آلودگی نیز تبعات مختلفی را برای سلامت مسافران در بردارند، بدلیل نبود متولی اعمال نظارت بر آنها نیز چالش ساز است.



رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی، شناسنامه دار کردن کلیه سرویس های بهداشتی را یکی از اقدامات لازم عنوان کرد و افزود: با نظارت های انجام شده دستور تخریب توالت های آلوده و غیر بهداشتی که متولی خاصی هم ندارند، صادر شده است.