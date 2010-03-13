به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "شبی که راشل از خانه رفت" نوشته کرگ لوکاس روایتگر زنی است که در شب کریسمس متوجه می‌شود همسرش برای قتل او یک آدمکش استخدام کرده است. لیلا سیاره مترجم اثر است و آشا محرابی، حمیدرضا نعیمی، ایوب آقاخانی، مهرخ افضلی، طوفان مهردادیان، بهرام سروری‌نژاد، امیر جوشقانی و خیام وقارکاشانی بازیگران نمایش هستند.



حمیدرضا نعیمی دراماتورژی اثر را برعهده دارد و محمدرضا اصلی و خیام وقارکاشانی دستیاران کارگردان "شبی که راشل از خانه رفت" هستند. پریسا مقتدی که پیش از این نمایش "شبی که راشل از خانه رفت" را در بخش نمایشنامه‌خوانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا کرد قصد دارد این نمایش را اردیبهشت‌ماه سال 89 در سالن اصلی مولوی به صحنه ببرد.



"شبی که راشل از خانه رفت" اولین نمایشنامه از لوکاس است که در ایران ترجمه و اجرا می‌شود و قرار است نشر چشمه همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب این نمایشنامه را منتشر کند.