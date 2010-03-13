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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

لس آنجلس تایمز :

روسیه با قرارداد 7 میلیارد دلاری زرداخانه هند را تجهیز می کند

روسیه با قرارداد 7 میلیارد دلاری زرداخانه هند را تجهیز می کند

یک روزنامه آمریکایی با پرداختن به سفر نخست وزیر روسیه به هند، از عقد پنج قرارداد نظامی میان دهلی نو-مسکو به ارزش هفت میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، بخشی از این قراردادها مربوط به تحویل یک ناور هواپیمابر به همراه میگ های 29 است.

بر اساس این گزارش، به موجب این قراردادها روسیه باید فناوری های مورد نیاز هند در بخش دفاعی و هوایی را نیز تامین کند.

به نوشته لس آنجلس تایمز، خرید یک فروند ناو هواپیمابر به دهلی نو اجازه می دهد تا حضور خود در اقیانوس هند را افزایش دهد.

علاوه بر قراردادهای نظامی، روسیه قرارداد ساخت 12 راکتور هسته ای را نیز با هند منقعد کرده است.

به گفته کارشناسان امور دفاعی هند، دهلی این اقدام را با هدف مقابله با قدرت روز افزون چین در منطقه انجام می دهد. هر چند چین هنوز در اقیانوس هند حضور ندارد اما معلوم نیست تا 15 سال دیگر چه اتفاقی در منطقه می افتد.

بر اساس این گزارش، "ولادیمیر پوتین" روز گذشته وارد دهلی نو شده و در دیدار با مقامات هندی خواستار افزایش سطح مبادلات دو جانبه به 20 میلیارد دلار تا سال 2015 شد. سطح فعلی مبادلات روسیه و هند هشت میلیارد دلار در سال است.

کد مطلب 1050576

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