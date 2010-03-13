"لوردز" بهترین فیلم جشنواره " چشم پرنده" شناخته شد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی ششمین دوره جشنواره "چشم پرنده" لندن دیشب به پایان رسید و فیلم "لوردز" که پیش از این در دو جشنواره فیلم وین و ورشو جایزه بهترین فیلم را به دست آورده و چهار جایزه از جشنواره ونیز هم گرفته ، به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.



مستند "جونیور" به کارگردانی جنا روشر جایزه بخش مستند را دریافت کرد. در حالی که در بخش فیلم کوتاه دو فیلم " در" ساخته خوانیتا ویلسن و " بردگان" به کارگردانی دیوید آرونوویچ به طور مشترک جایزه اول را به خود اختصاص دادند.



این دوره از جشنواره "چشم پرنده" لندن بزرگداشتی برای سینماگران زن نیز برپا کرد و در مراسم اختتامیه سالی هاوکینز ،پاتریشیا هاج و بانی رایت سه بازیگر زن انگلیسی مورد تقدیر قرار گرفتند.



هیئت داوران این دوره از جشنواره عبارت بود از کلر بینز مدیر برنامه ریزی سینما های شهر لندن ، کریستین لانگان از موسسه بی بی سی فیلمز ، لوئیس جوری خبرنگار هنری و جاناتان رامنی منتقد نام آشنای سینمای انگلستان.



ایمی مول مدیر اجرایی جشنواره "چشم پرنده" گفت : سال درخشانی را برای فیلمسازان زن پشت سر گذاشتیم.علاوه بر جشنواره "چشم پرنده" موفقیت تاریخی کاترین بیگلو در مراسم اسکار باعث شد تا توجه جهانیان به فیلمسازان زن و این که چقدر اندک هستند جلب شود.

