"لوردز" بهترین فیلم جشنواره " چشم پرنده" شناخته شد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی ششمین دوره جشنواره "چشم پرنده" لندن دیشب به پایان رسید و فیلم "لوردز" که پیش از این در دو جشنواره فیلم وین و ورشو جایزه بهترین فیلم را به دست آورده و چهار جایزه از جشنواره ونیز هم گرفته ، به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.
مستند "جونیور" به کارگردانی جنا روشر جایزه بخش مستند را دریافت کرد. در حالی که در بخش فیلم کوتاه دو فیلم " در" ساخته خوانیتا ویلسن و " بردگان" به کارگردانی دیوید آرونوویچ به طور مشترک جایزه اول را به خود اختصاص دادند.
این دوره از جشنواره "چشم پرنده" لندن بزرگداشتی برای سینماگران زن نیز برپا کرد و در مراسم اختتامیه سالی هاوکینز ،پاتریشیا هاج و بانی رایت سه بازیگر زن انگلیسی مورد تقدیر قرار گرفتند.
هیئت داوران این دوره از جشنواره عبارت بود از کلر بینز مدیر برنامه ریزی سینما های شهر لندن ، کریستین لانگان از موسسه بی بی سی فیلمز ، لوئیس جوری خبرنگار هنری و جاناتان رامنی منتقد نام آشنای سینمای انگلستان.
ایمی مول مدیر اجرایی جشنواره "چشم پرنده" گفت : سال درخشانی را برای فیلمسازان زن پشت سر گذاشتیم.علاوه بر جشنواره "چشم پرنده" موفقیت تاریخی کاترین بیگلو در مراسم اسکار باعث شد تا توجه جهانیان به فیلمسازان زن و این که چقدر اندک هستند جلب شود.
فیلم اتریشی " لوردز" ساخته جسیکا هاوزنر جایزه بهترین فیلم جشنواره "چشم پرنده" لندن را به خود اختصاص داد.
به گزارش مهر از اسکرین دیلی ششمین دوره جشنواره "چشم پرنده" لندن دیشب به پایان رسید و فیلم "لوردز" که پیش از این در دو جشنواره فیلم وین و ورشو جایزه بهترین فیلم را به دست آورده و چهار جایزه از جشنواره ونیز هم گرفته ، به عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.
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