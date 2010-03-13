علی خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای نهایی کردن موضوع ثبت آثار پیشنهادی ایران در حافظه جهانی یونسکو، گفت: سه شنبه هفته گذشته ترجمه ارائه شده از خمسه نظامی - یکی از دو اثر پیشنهادی ایران - که به تائید روسای کمیسون ملی یونسکو و کتابخانه ملی رسیده بود، بعد از ارائه به گروه، مورد تائید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه "در انتظار دریافت ترجمه دیگر اثر پیشنهادی کشورمان ـ التفهیم ـ هستیم" افزود: قرار است فردا این ترجمه هم به گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی ارسال شود که به محض انجام این کار، مورد بررسی گروه قرار می‌گیرد.

این عضو گروه ارزیابی کمیته ملی حافظه جهانی با اشاره به اینکه 31 مارس آخرین زمان ارسال آثار پیشنهادی کشورها برای ثبت در حافظه جهانی است، تاکید کرد: قطعاً تا پیش از آغاز تعطیلات نوروز دو اثر پیشنهادی کشورمان به یونسکو معرفی می‌شوند؛ این کار در قالب ارائه ترجمه انگلیسی خمسه و التفهیم انجام می‌شود.

به گفته خاکپور اواخر خرداد ماه سال 89 اعضای گروه ارزیاب حافظه جهانی یونسکو (IAC) که مرکب از 14 داور از کشورهای مختلف است، آثار پیشنهادی کشورهای جهان را برای ثبت در حافظه جهانی معرفی می‌کنند.

تا کنون و طی دو بار حضور ایران در برنامه حافظه جهانی سازمان علمی فرهنگی ملل متحدد (یونسکو) کتابهای "وقفنامه ربع رشیدی"، "شاهنامه بایسنقری" و "مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه" به ثبت جهانی رسیده‌اند.



