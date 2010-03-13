"نوروزنامه مهر" با یادداشتها و گفتگوهایی از اهالی سیاست و فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه نوروزی انتشارات سوره مهر حوزه هنری در 24 صفحه ویژه کتاب و کتابخوانی و با نوشته ها و گفتارهایی از اهالی فرهنگ، ادب و سیاست پیش از نوروز به چاپ می‌رسد.

در این نشریه از چهره های سیاسی چون جواد آرین منش و حجت الاسلام اکرمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عماد افروغ از نمایندگان پیشین مجلس و همچنین چهره های فرهنگی چون حسن بنیانیان، رضا امیرخانی، حبیب احمدزاده، محمدرضا سرشار، حسن بلخاری، اسدالله بقایی، محمد حمزه زاده، رضا مهدوی و ...یادداشتها و گفتگوهایی درباره فعالیت حوزه هنری به ویژه در شاخه کتاب در انتشارات سوره مهر آورده شده است.

در بخش گزارشی "نوروزنامه مهر" نگاهی به فعالیتهای سوره مهر در سال 88 شده است که ذیل آن مطالبی درباره خبرساز بودن "دا"، انتشار کتاب "بابانظر"، انتشار سری دوم مجموعه شعر امروز، مجموعه برنامه، نشستها و مراسمی که طی سال جاری در سوره مهر برگزار شده، آمده است.

همچنین در این نشریه گزارشی آماری درباره جایزه هایی که کتابهای سوره مهر در سال 88 دریافت کرده اند منتشر شده که از جمله این جوایز می‌توان به دریافت سه جایزه از کتاب سال شهید غنی پور، سه جایزه کتاب فصل، جایزه نخست شعر فجر، جایزه جلال آل احمد و جایزه ای از کتاب سال اشاره کرد.

از دیگر مطالب قابل توجه این نشریه گزارشی درباره کتابهای موسیقی منتشر شده توسط انتشارات سوره مهر است که در آن به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا باید کتاب موسیقی منتشر کرد؟

یک دهه کتاب سوره مهر از نگاه آماری نیز یکی دیگر از گزارشهای"نوروزنامه مهر" است که حوزه هنری چاپ آن را برعهده دارد و به عنوان ویژه‌نامه نوروزی خود در اختیار علاقمندان قرار می دهد.