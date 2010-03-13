زمان ارسال مقالات به کنفرانس آموزش ریاضی کشور تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی صبح شنبه در جلسه این ستاد در ساری افزود: با تصویب کمیته علمی کنفرانس زمان ارسال مقالات از 20 فروردین به 10 اردیبهشت سال 89 تمدید شد.

وی سخنرانی عمومی و تخصصی، پوستر، کارگاه ، میزگرد، نمایشگاه و برنامه های جانبی را برنامه یازدهمین کنفرانس ریاضی دانست.

وی خاطرنشان کرد: برنامه درسی ریاضی مدرسه ای، نقد و بررسی برنامه درسی ریاضی مدرسه ای، نظریه و شیوه های یاددهی، یادگیری و ارزشیابی ریاضی، تحقیق در زمینه بکارگیری نظریه های یادگیری در آموزش و برنامه های درسی ریاضی مدرسه ای، تحقیق در زمینه روشهای خلاق، تجربه های نوآورانه تدریس و ... را از جمله محورهای این کنفرانس عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ثبت نام و ارسال مقالات فقط از طریق سامانه الکترونیکی امکان پذیر است، ادامه داد: مقالات باید حداکثر در هفت صفحه A چهار با WORD 2003 و فونت BNAZANIN طبق نمونه موجود در سایت کنفرانس تهیه و تنظیم و با پست الکترونیکی ارسال شود.

وی افزود: افراد جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ارسال مقاله به پایگاه اطلاع رسانی یازدهمین کنفرانس ریاضی به نشانی www.imec11maz.ir تماس حاصل نمایند.