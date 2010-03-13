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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

زمان ارسال مقالات به کنفرانس آموزش ریاضی کشور تمدید شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر کنفرانس سراسری آموزش ریاضی از تمدید زمان ارسال مقالات به این همایش ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی صبح شنبه در جلسه این ستاد در ساری افزود: با تصویب کمیته علمی کنفرانس زمان ارسال مقالات از 20 فروردین به 10 اردیبهشت سال 89 تمدید شد.

وی سخنرانی عمومی و تخصصی، پوستر، کارگاه ، میزگرد، نمایشگاه و برنامه های جانبی را برنامه یازدهمین کنفرانس ریاضی دانست.
 
وی خاطرنشان کرد: برنامه درسی ریاضی مدرسه ای، نقد و بررسی برنامه درسی ریاضی مدرسه ای، نظریه و شیوه های یاددهی، یادگیری و ارزشیابی ریاضی، تحقیق در زمینه بکارگیری نظریه های یادگیری در آموزش و برنامه های درسی ریاضی مدرسه ای، تحقیق در زمینه روشهای خلاق، تجربه های نوآورانه تدریس و ... را از جمله محورهای این کنفرانس عنوان کرد.
 
وی با بیان اینکه ثبت نام و ارسال مقالات فقط از طریق سامانه الکترونیکی امکان پذیر است، ادامه داد: مقالات باید حداکثر در هفت صفحه A چهار با  WORD 2003 و فونت BNAZANIN طبق نمونه موجود در سایت کنفرانس تهیه و تنظیم و با پست الکترونیکی ارسال شود.
 
وی افزود: افراد جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ارسال مقاله به پایگاه اطلاع رسانی یازدهمین کنفرانس ریاضی به نشانی www.imec11maz.ir تماس حاصل نمایند.
کد مطلب 1050608

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