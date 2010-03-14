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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: امید به آینده روشن و لطف و محبت خدا از عوامل دستیابی به زندگی پویا و سازنده است، انسان امیدوار همواره برای رسیدن به بهترینها تلاش کرده و خالق و منشأ خیرات و برکات نیز خواهد بود.

آیه روز:

وَلَوْ یُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَیْرِ لَقُضِیَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقَاءنَا فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ .

و اگر خدا براى مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر مى‏طلبند در رساندن بلا به آنها شتاب مى‏نمود قطعا اجلشان فرا مى‏رسید پس کسانى را که به دیدار ما امید ندارند در طغیانشان رها مى‏کنیم تا سرگردان بمانند .

سوره یونس، آیه 11

حدیث امروز:

امام صادق(ع):

عبدٍ مُومن الّا وَ فی قَلبهِ نُورانِ نورُ خیفَةٍ و نُورُ رَجاء.

هیچ بنده مؤمنی نیست جز اینکه در قلب او دو نور وجود دارد: نور بیم و نور امید.

جهادالنفس،ح104

کد مطلب 1050618

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