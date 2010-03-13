پروژه های عمرانی مازندران بدون احتساب کمبودهای جغرافیایی تصویب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح شنبه در کارگروه بررسی مشکلات جاده ای محور نور به نوشهر در سالن اجتماعات فرمانداری نوشهر افزود: پروژه های عمرانی استان باید با نگاه ملی به شکل استانی طراحی و اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: این طرح ها بر اساس نقشه ها و ایده های تئوری طراحی و تهیه می شود و در اغلب این موارد آیتم های اثرگذار در حوزه عملیاتی و اجرا به واسطه تقلیل هزینه ها و بودجه غیرکارشناسانه حذف می شود.

هاشمی، مطالعه و تناسب بندی اطلاعات و اهداف پروژه های راه را با مشخصات و سازه استان ضروری دانست و گفت: در بخش طراحی و مطالعه پروژه های جاده ای اراده جمعی با ادعاهای مختلف در وزارتخانه طرح مشاور را تایید می کنند بدون آنکه شرح متناسب به آن ارائه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در پروژه محور رویان به نوشهر در اغلب نقاط 20 سانتی متر آبگرفتگی وجود داشته که نشان از طراحی و اجرای نامناسب پروژه ها است.

معاون عمرانی استانداری مازندران افزود: باید به این موضوع کالبدشکافانه نگریست و پروژه ها با نگاه ملی شکل استانی و منطقه ای طراحی و اجرا شود.

هاشمی تصریح کرد: مدیران باید ریسک پذیری داشته و با رویکرد اجتماعی اساس نیازهای مردم استان در یک فضای تعاملی و هماهنگ به طراحی و اجرا پروژه بپردازند.

در این نشست تخصصی کارشناسان مختلف از وزارت راه و ترابری، راهنمایی و رانندگی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و برخی شرکت های مجری طرح نظرات خود را اعلام کردند.