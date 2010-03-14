برگی از تاریخ ایران و جهان

بیست و سوم اسفند:

تظاهرات دانشجویان در مقابل سفارت آمریکا

در چنین روزی در سال 1357 شمسی در روزنامه ها اعلام شد دانشجویان ایرانی با اجتماع در مقابل سفارت سابق آمریکا در ایران ، خشم و انزجار خود را نسبت به سفر توطئه آمیز کارتر به منطقه به منظور تحمیل قرار داد ننگین مصر و رژیم صهیونیستی اظهار داشتند .

دانشجویان در پایان این راهپیمایی گسترده با صدور قطعنامه ای در هشت بند کوشش های آمریکا در منطقه خاورمیانه و تلاش در جهت تکمیل قرارداد ننگین صلح مصر و رژیم صهیونیستی و همچنین اعزام ناوگان آمریکا به خلیج فارس و ارسال سلاحهای مدرن به عربستان سعودی و یمن شمالی را به شدت محکوم کردند .

عملیات نامنظم ظفر 7

درساعت دو بامداد چنین روزی در سال1366هجری شمسی عملیات ظفر 7 با رمز مبارک" یا محمد رسول الله" و در پاسخ به شرارت های رژیم بعثی عراق در بمباران شیمیایی بیش از پانزده روستای استان سلیمانیه عراق و با هدف آزاد سازی ارتفاعات منطقه و انهدام نیروهای دشمن در شرق استان سلیمانیه انجام گرفت .



رزمندگان تحت امر قرار گاه رمضان به نیروای عراقی مستقر در حد فاصل نوار مرزی و شهر خرمال عراق یورش بردند و پس از یک در گیری سخت 14 ارتفاع و هفت روستا را در این منطقه به تصرف خود در آوردند و بیش از چهل کیلومتر از اراضی شرق استان سلیمانیه را از کنترل دشمن بعثی خارج کردند .

بیست و هفتم ربیع الاول:

رحلت آیت الله حکیم

در چنین روزی در سال 1390 آیت الله العظمی سید محسن حکیم دار فانی را وداع گفت .



آیت الله محسن حکیم در خانتواده ای مذهبی و روانی دیده به جهان گشود . وی در نه سالگى به درسهاى حوزه روى آورد و سید محمود، به عنوان نخستین استاد، بردار کوچکش را در آموختن ادبیات ، منطق و بخشهایى از فقه و اصول یارى داد.

در سال 1287 همزمان با درگذشت آخوند خراسانى در محفل درس آقا ضیاالدین عراقى حضور یافت و دو دوره اصول آن بزرگوار را درک کرد. آنگاه به درس فقه شیخ على باقر جواهرى شتافته ، پنج سال از دریاى دانش آن فقیه پارسا کامیاب شد. سید محسن پس از این دوره در شمار شاگردان میرزا محمد حسین نایینى جاى گرفت و سرانجام به سوی درس حکیم و عارف شهره عراق سید محمد سعید حبوبى شتافت .

در دیدگاه او ره سپردن در وادى سیاست عین دین و وظیفه همه مؤمنان به شمار مى آمد. حکیم با این اندیشه به استقبال حوادث شتافت .

چهاردهم مارس:

درگذشت کارل مارکس

سال 1883 میلادی کارل مارکس فیلسوف آلمانی به دنیا آمد . وی در سن 64 سالگی درگذشت .کارل مارکس فیلسوف بر جسته آلمانی با آثار خود در جهان انقلابی را به وجود آورد که نامش را برای زمانهای مختلف ماندگار کرده است . مانیفست و سرمایه عناوین مهمترین آثار او هستند .



مانیفست به عنوان یک سند تاریخی سالها به عنوان تنها راه درمان آلام بشری در میان احزاب چپگرا تبلیغ می شد . مارکس در ابتدای مانیفست چنین می نویسد : تاریخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته ، تاریخ مبارزات طبقاتی است. آزاده و بنده، خاص و عام، ارباب و رعیت، استادکارو شاگرد و ظالم و مظلوم پیوسته در برابر یکدیگر صف آرائی کرده، به کشمکشی، گاه مخفی و گاه آشکار، بی وقفه، ادامه داده اند؛ کشمکشی که یا به تجدید سازمان انقلابی سراسر جامعه انجامیده یا به انهدام جمعی طبقات متخاصم. در اعصار اولیه تاریخ، تقریباً در همه جا، به تقسیم بندی پیچیده اجتماع به صنوف مختلف و درجه بندی چندین لایه ای از مقامات اجتماعی بر می خوریم...

درگذشت رنه کلر



درچنین روزی درسال 1981 میلادی رنه کلر کارگردان فرانسوی در گذشت . "این کار فردا اتفاق می افتد" عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سن هشتاد و دو سالگی درگذشت .