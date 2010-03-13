میلی باند با هدف فشار بر چین در موضوع ایران به پکن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : هر چند دیپلماتهای انگلیسی معتقدند که به رغم مخالفت های چین با اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، پکن سرانجام با افزایش فشارها بر تهران حمایت می کند اما با این وجود "دیوید میلی باند" به چین می رود تا مقامات این کشور برای اعمال فشار بر ایران متقاعد کند.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : در مورد افزایش فشارها بر ایران، روسیه نقش مرکزی دارد به این معنی که اگر مسکو با اعمال فشار بر تهران موافقت کند پکن نیز با آن موافق خواهد بود و اگر روسیه مخالف این تصمیم باشد، چین نیز در کنار روسیه خواهد بود.

در همین رابطه یک دیپلمات انگلیسی به دیلی تلگراف گفت : چین در صورت ادامه مخالفت با افزایش فشار بر ایران در خطر منزوی شدن از گروه 1+5 ( پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان ) قرار می گیرد و از آنجا که پکن منافع مشترک زیادی با این کشورها دارد مایل به از دست دادن این منافع نیست.

به نوشته این روزنامه، میلی باند در زمان حضور خود در چین نمایشگاه 25 میلیون دلاری انگلیس در شهر شانگهای را افتتاح می کند و مذاکراتی را نیز با مقامات پکن درباره افزایش سطح مناسابات دو جانبه انجام می دهد.

این در حالی است که "رابرت گیتس" وزیر دفاع امریکا روز پنجشنبه 20 اسفند مدعی شده بود که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال رایزنی با چین برای متقاعد کردن این کشور برای افزایش فشارها بر ایران هستند اما عربستان سعودی امروز این ادعا را تکذیب کرد.

علاوه بر گیتس سفیر انگلیس در پکن در ادامه سیاست خصمانه غرب به چین درباره همراهی نکردن غرب در اعمال فشار و تحریم های بیشتر ایران هشدار داد.

"سباستین وود" روز گذشته به چین هشدار داد که در صورت عدم همراهی غرب در اعمال تحریم ایران با انزوای بین المللی مواجه خواهد شد.

وی مدعی شد: این به نفع چین نیست که خود را از دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل یا گروه 1+5 منزوی ببیند که این به لحاظ بین المللی به پکن آسیب خواهد زد.