170 هزار جلد پیک نوروزی در بین دانش آموزان گیلانی توزیع می شود

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه این پیکهای نوروزی ویژه دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی است، افزود: این پیکها با توجه به فرهنگ و اقلیم استان تنظیم و مطالب مورد نیاز دانش آموزان بر اساس سن و آموخته های آنان تهیه شده است.

وی ادامه داد: در محتوای پیک نوروزی امسال مطالبی درباره اقلیم، تاریخ، نخبگان سیاسی و فرهنگی، علمای بزرگ، بناهای تاریخی و مناطق گردشگری به چاپ رسیده است.

رئیس آموزش و پرورش گیلان همچنین از تجهیز دو هزار واحد آموزشی مقطع ابتدایی گیلان به سیستم ویدیو پروژکشن در دهه مبارک فجر امسال خبر داد و افزود: به کارگیری وسایل کمک آموزشی نوین در مدارس از مهمترین اهداف مجهز شدن واحدهای آموزشی استان گیلان به این سیستم است.

وی تعداد مدارس مقطع ابتدایی استان گیلان را دو هزار و 217 واحد آموزشی با بیش از 9 هزار کلاس درس عنوان کرد و گفت: در آینده نیز بقیه مدارس نیز به سیستم ویدیو پروژکشن مجهز خواهند شد.

نجف زاده یاد آور شد: در حال حاضر 146 هزار دانش آموز در گیلان در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند.