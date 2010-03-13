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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

پلیس راهنمایی و رانندگی/

اعمال محدودیت برای واگذاری بیش از پنج پلاک به افراد

پلیس راهنمایی و رانندگی طی اطلاعیه ای از محدودیت واگذاری بیش از پنج پلاک به افراد حقیقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهنمایی و رانندگی دلیل ایجاد محدودیت در واگذاری بیش از پنج پلاک به افراد حقیقی را برای متعهد و مسئول کردن مالکان خودروها در قبال وسایل نقلیه ملکی خود عنوان کرده تا ضمن ایجاد احساس مسئولیت مضاعف در آنان نسبت به وصول سریعتر دیون دولتی نیز اقدام شود. 

واحدهای شماره گذاری و مراکز تعویض پلاک و خدمات خودرویی بایستی به هنگام ارائه خدمات شماره گذاری به مالکینی که بیش از پنج پلاک دریافت کرده اند و یا درخواست دریافت پلاک جدید بیش از حد نصاب تعیین شده را دارند، پس از الزام مالکین به پرداخت دیون معوقه دولتی، صورت وضعیت جرائم و تخلفات رانندگی کلیه پلاکها، نسبت به اختصاص پلاک جدید به نام مالک مذکور با رعایت سایر شرایط اقدام کنند.   

کد مطلب 1050648

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