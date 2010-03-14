اهالی روستای ریگی نیشابور خواهان تغییر نام هستند

حسین صدیقی مسئول روابط عمومی فرمانداری نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: شورای اسلامی و دهیاری این روستا به دنبال دستگیری عبدالمالک ریگی تروریست کهنهکار توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در نامهای خطاب به معاونت استانداری و فرمانداری نیشابور ضمن تبریک این موفقیت، خواهان تغییر نام این روستای بزرگ دهستان بلهرات میان جلگه شدهاند.
وی گفت: آنها در نامهای گفتهاند جنایات سرکرده این گروه تروریستی که همنام روستای ما است، به شدت موجبات سرافکندگی روستائیان شده است تا جایی که همه سرافکنده و از بردن نام این روستا شرمسارند.
وی خاطرنشان کرد: اهالی این روستای ولایتمدار که زادگاه چندین روحانی بزگ میان جلگه است در جریان مبارزات علیه رژیم ستمشاهی مباحث انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضوری همهجانبه داشتهاند.
صدیقی ادامه داد: با توجه به در حال اجرا بودن طرح هادی روستا، آنها خواستار تغییر نام این روستا به شهرک امام رضا(ع)، ایجاد یک پاسگاه انتظامی یا حوزه مقاومت بسیج و تاسیس یک دهستان به مرکزیت این روستا با توجه به اعلام همراهی هفت روستای متمایل به الحاق که از قلعههای بلهر محسوب میشوند، هستند.
وی افزود: معاون استاندار و فرماندار نیشابور نیز ضمن تشکر از احساسات پاک این روستاییان همیشه در صحنه ضمن موافقت اولیه با تغییر نام، آن را برای بررسی بیشتر و عملیاتی شدن به مراجع ذیربط ارجاع دادهاند.
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