همراهی مسئولان دستگاهها در مدیریت بحران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رونقی صبح شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بیرجند، از اجرای طرح استقبال ایمن از بهار همزمان با سراسر کشور در این شهرستان خبر داد و گفت: هدف کلی از اجرای طرح آمادگی و مقابله با حوادث نوروزی تدوین برنامه جامع و یکپارچه جهت آمادگی در مواجهه با حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی ایام نوروز است.

وی جلوگیری از بروز بحران ناشی از افزایش ناگهانی و حجیم مسافرتهای نوروزی، ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی عمومی جامعه در زمینه حوادث و سوانح، افزایش تعامل و همکاری بین دستگاه های امدادی و خدماتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، ایجاد بستر مناسب جهت اطلاع رسانی عمومی، ارائه مناسبترین و سریعترین خدمات امدادی به مسافرین نوروزی وبکارگیری مشارکتهای هدفمند مردمی در جهت مقابله با حوادث اجتماعی را از اهداف این طرح برشمرد.

رونقی به اقدامات اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل حلسات هماهنگی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، انجام فعالیتهای آموزشی، اطلاع رسانی و پیش آگاهی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، برقراری کشیک ویژه تعطیلات نوروزی در دستگاه های امدادی و خدماتی، برگزاری مانورهای ساعت صفر در بین دستگاه های اجرایی(درون سازمانی) و تدوین گزارش رزوانه از آمار حوادث و خدمات ارائه شده در سطوح ملی، استانی و شهرستانی از جمله این اقدامات هستند.

وی با بیان اینکه این طرح با محوریت آمادگی در مقابل سوانح وحوادث اجرا می شود، اظهار داشت: دستگاه ها در صورت بروز هرگونه مشکلی مراتب را به دبیرخانه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اطلاع داده تا در اسرع وقت رسیدگی شده و مسافرین دچار حادثه نشوند.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند، زمان اجرای این طرح را از تاریخ 25 اسفندماه تا 14 فرودین اعلام کرد.

وی در ادامه بر لزوم ارائه گزارش عملکرد ایام نوروزی از سوی دستگاه ها تا 15 فرودین ماه تاکید کرد و افزود: دستگاه ها باید عملکرد این ایام را در یک CD منتقل کرده و به دبیرخانه این شورا جهت ارزیابی ارسال کنند.

رونقی به سیل بی سابقه رخ داده در ایام نوروز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: حوادث فصلی که در شهرستان بیرجند رخ می دهد باید شناسایی و به صورت جدی برای مقابله با این حوادث تدابیری اندیشیده شود.

وی تاکید با وجود کانالهایی با ظرفیت بالا در سطح شهر به دلیل عدم آسفالت مناسب آبها به این کانال ها هدایت نشده و معابر دچار آب گرفتگی می شود، که در این راستا شهرداری باید رسیدگی کند.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند، با اشاره به حادثه خیزی استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با تعیین راهبردهای مناسب، برنامه ریزی جامع و اتخاذ شیوه های موثر اجرایی تمهیدات ناشی از کنش ها و واکنش های طبیعت را به فرصت های مناسب تبدیل کنیم.

فرمانده پلیس راه بیرجند نیز در این شورا از فعالیت 11 تیم محسوس و سه تیم نامحسوس در محورهای شهرستان بیرجند در ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

سرهنگ احمد قاسمی به کثرت کشیک های نوروزی این شهرستان در این ایام اشاره کرد و افزود: در این راستا کشیک های نوورزی این شهرستان از هر 48 ساعت تنها شش ساعت مرخصی خواهند داشت.