ظرفیت پارکینگهای مشهد بیش از هشت هزار خودرو است

مسعود بیژنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه ظرفیت پارکینگ های موجود در سطح شهر مشهد بیش از هشت هزار خودرو است، افزود: امسال سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد با شناسایی زمین های مناسب برای پارکینگ موقت در شهرداری ثامن امکان ایجاد فضاهای پارک بیشتری را برای خودروها در این محدوده فراهم کرده است.

معاون امور اجرایی و بهره برداری سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد گفت: یکی از علل اصلی نارضایتی زائران از ایجاد محدوده ترافیک در هسته مرکزی شهر مشهد در سال های گذشته نداشتن اطلاعات کافی از جزئیات آن بود که منجر به سردرگمی آنها می شد بر این اساس امسال تلاش زیادی در جهت رفع این نقیصه صورت گرفت.

بیژنی خاطرنشان کرد: نوروز امسال 50 باجه فروش ثابت مجوز تردد روزانه در محدوده طرح ترافیک مشهد را در کنارفروش سیار در مبادی ورودی شهر ونیز مناطق ورودی طرح ترافیک عرضه می کنند.



وی گفت: حمل و نقل عمومی در ایام نوروز در محدوده طرح ترافیک گسترش یافته چنانکه چهار خط ویژه رایگان اتوبوسرانی در محدوده طرح فعال است و 120 دستگاه ون و 600 تاکسی سواری در این محدوده آماده خدمت رسانی به زائران و مسافران هستند.