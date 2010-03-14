کاهش 8 درصدی آمار گردشگران ورودی به کشور در سال 88

اردشیر اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار ورود دو میلیون گردشگر خارجی در سال جاری به کشور که توسط سازمان میراث فرهنگی اعلام شده افزود: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی در زمینه جمع آوری و اعلام آمار گردشگران خارجی ورودی، ساختار درستی ندارد و معمولا آمار مسافران ورودی را از نیروی انتظامی می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعریف مسافر ورودی با گردشگر تفاوت زیادی دارد، گفت: سازمان میراث فرهنگی باید ابتدا براساس معیارهای سازمان جهانی گردشگری، تعریف درستی از گرشگر داشته باشد و سپس آمار واقعی را استخراج و اعلام کند در حالی که متاسفانه این کار انجام نمی شود.

مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به آمار گردشگران ورودی به کشور که براساس آمار گمرک بدست آمده است، افزود: براساس آمار گمرک تا پایان دی ماه سال 88 کل مسافران خارجی ورودی به کشور یک میلیون و 612 هزار و 782 نفر اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد منفی 7.9 درصدی برخوردار بوده است.

موسوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی چندی پیش از افزایش ورود گردشگر به کشور خبر داده و عنوان کرده بود که در سال جاری بیش از دو میلیون گردشگر خارجی به کشور وارد شده اند.

اروجی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی مستند و واقعی نیست، اظهار داشت: معمولا 50 درصد مسافران ورودی را گردشگران واقعی تشکیل می دهند بر همین اساس تعداد گردشگرانی که در این مدت به کشور وارد شده اند 806 هزار و 391 هزار نفر بوده اند که این آمار نیز با کاهش منفی 7.9 درصدی مواجه بوده است.

کارشناس برنامه‌ریزی فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: مسافرانی را که برای خریدهای روزانه در بازارهای محلی رفت و آمد می کنند نباید جزء آمار گردشگران محاسبه کرد بلکه باید در مبادی ورودی کشور و گمرک همانند کشورهای دیگر فرمهای یکسانی در اختیار مسافران قرار داده شود تا تعداد گردشگران واقعی مشخص شود.

به گفته اروجی، ارائه آمار درست مبنایی برای توسعه صنعت گردشگری محسوب می شود و برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار کلیدی و اساسی است اما متاسفانه توجه خاصی به آن نمی شود، ضمن اینکه آمار سازمان میراث فرهنگی نیز مستند نیست.