به گزارش خبرنگار مهر از قم، محسن محرری صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به هزینه‌های گزاف جهت اجرایی شدن طرح سنجش ارباب رجوع اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح سالانه بالغ بر25 میلیون تومان هزینه می‌شد که رضایتمندی دستگاه‌ها و ارباب رجوع را به همراه نداشت و نتایج غیرقابل دفاعی از آن بدست می‌آمد و در برخی مواقع در اجرای این طرح در دستگاه‌های اجرایی استان قم مشکلاتی بوجود می‌آورد.



وی مهم‌ترین مشکل طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع را در استان قم ارائه نسخه‌ای واحد برای همه دستگاه‌های اجرایی استان‌های سراسر کشور عنوان کرد و افزود: با بررسی‌های به عمل آمده از اجرای طرح، نا‌مناسب بودن آن بر همه مسئولین آشکار شد و غیر‌قابل انکار بودن آن مورد تأیید قرار گرفت.



معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری قم نتایج بدست آمده از فرم‌های نظر‌سنجی ارباب رجوع را غیرکارشناسی عنوان کرد و بیان داشت: نتایج به دست آمده از این طرح مورد قبول مدیران، ناظران و مجریان طرح نیست و این طرح پس از اجرا تیدیل به کتابی زیبا می‌شود که در عمل کارآیی چندانی ندارد.



محرری با اشاره به تلاش‌های کارگروه تحول اداری استان قم برای تداوم و عملیاتی شدن این طرح بیان داشت‌: برای انجام طرح سنجش رضایتمندی ارباب رجوع دستگاه‌های اجرایی مختلفی داوطلب شدند، اما متأسفانه نتیجه مثبتی را به دنبال نداشت.



وی یکی از علل اصلی شکست این طرح را مدل‌های ارائه شده یکسان برای ادارات و نهادهای مختلف دولتی عنوان کرد و افزود: فرمی که برای این طرح درنظر گرفته شده بود جایگاه و توانمندی دستگاه‌ها درآن دیده نشده بود و فرمی که برای دستگاهای مختلف از نظر مراجعه ارباب رجوع تعبیه شده بود، یکسان بود که این این موضوع در قالب گزارشی به تهران ارائه شد.



وی افزود: با حذف طرح نظرسنجی ارباب رجوع در استان قم، طرح بازرسی از طرح تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی استان به صورت جدی دنبال می‌شود.



محرری هدف از جایگزینی طرح بازرسی از طرح تکریم ارباب رجوع را سنجش رضایتمندی ارباب رجوع، کاهش هزینه‌ها و کاربرد بیش از پیش و نتایج قابل قبول‌تر ذکر کرد و بیان داشت: در سال آینده بازرسان کارگروه تخصصی تحول اداری، بهره‌وری و فن‌آوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی استان قم حضور می‌یابند و پرسشنامه‌ای با همکاری برخی مراجعان تکمیل و طراحی می‌کنند و بدین‌سان پرسش‌ها و انتخاب ادارات دولتی منطقی‌تر از گذشته دنبال می‌شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری در پایان بیان داشت: امیدواریم طرح بازرسی از دستگاه‌ها جایگزین طرح سنجش سراسری رضایتمندی ارباب رجوع شود تا بتوانیم درروند بهبود ارائه خدمات از سوی نهادهای دولتی و افزایش رضایت مردم گام‌های مثبت و مؤثرتری برداریم.