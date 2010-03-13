تهران زیباترین شهر ایران است / 24 پل مکانیزه تهران بدون تشریفات افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ملاصالحی صبح شنبه در مراسم روز زیباسازی با بیان اینکه ایجاد فضای سرور و شادی در شهر از وظایف مهم شهرداری تهران است اظهار داشت: بخشی از این فضای شادی‌بخش با تصاویر و نمای زیبای شهر فراهم می‌شود که این از وظایف سازمان زیباسازی شهر تهران است.

وی افزود: سازمان زیباسازی تاکنون از 700 بنای تاریخی شناخته شده در تهران برای 400 بنا تندیس و نوشته نصب کرده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی گفت: تهران همانند شهرهای دیدنی و زیبایی همچون اصفهان و شیراز دارای مناظر طبیعی کوهپایه‌ها و آثار تاریخی و فاخری است که هنرمندان و رسانه‌ها باید توجه ویژه‌ای به زیباترین شهر ایران داشته باشند.

ملاصالحی با بیان اینکه در گذشته برای افتتاح یک پل مکانیزه از رئیس جمهور و معاونان وی دعوت می شد، افزود: امروز شاهد آن هستیم که در مدت یک سال بیش از 24 پل مکانیزه با هزینه‌ای بالغ بر 12 میلیارد تومان در شهر تهران ساخته شده و هیچگونه مراسم خاص و افتتاحی برای آن برگزار نشده است و این مصداق شعار "شهرداری می‌خواهد زیر پای مردم باقی بماند" است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه هم اکنون شهرداری تهران در تمام ابعاد در حال شهرتکانی است گفت: سازمان زیباسازی شهرتکانی را با شستشوی برج آزادی پس از 30 سال آغاز کرد و در ادامه شستشو و مرمت سر در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و مسجد دانشگاه را برای اولین بار با جدیدتر سیستم‌های شستشو و مرمت انجام داد.

ملاصالحی افزود: تاکنون بیش از 800 هزار متر مربع فعالیت فرهنگی در قالب بنر و بیلبورد در سطح شهر نصب شده است که از اصلی ترین وظایف سازمان زیباسازی است.

ملاصالحی با بیان اینکه استفاده از بهترین امکانات حق شهروندان تهرانی است افزود: از نقاشان، گرافیستها و مجسمه سازان باتجربه و حرفه‌ای می‌خواهیم سازمان زیباسازی شهر تهران را در اهداف حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم به 10 نفر از برگزیدگان مسابقه عکاسی و 20 نفر از برگزیدگان مسابقه نقاشی که فراخوان آن در شهریور ماه سال جاری اعلام شده بود جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.



