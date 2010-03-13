به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با انتقاد شدید از نحوه جذب اعتبارات استانی اظهار داشت: تاکنون جذب اعتبارات استانی دستگاه‌ها مطلوب نبوده است و در رابطه با این موضوع هیچ بهانه‌ای از دستگاه‌های اجرایی قم پذیرفته نمی‌شود.



وی با بیان اینکه اختصاص اعتبارات استان در سال آینده به میزان اعتباراتی که اکنون جذب و عملیاتی شده است بستگی دارد افزود: میزان جذب اعتبارات استانی ملاک ارزشیابی و توانمندی مدیران دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است.



موانع سرمایه‌گذاری در قم برطرف شود



استاندار قم با انتقاد از عدم سرمایه‌گذاری توسط افراد بومی در استان تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بومی با سرمایه‌گذاری ثروت خود در استان می‌توانند به رونق صنعت در قم کمک شایانی بکنند.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در استان قم تأکید کرد: با برطرف کردن مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی‌؛ بخش‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی در استان رونقی چشم‌گیر خواهد داشت.



استاندار قم تأکید کرد: سرمایه‌گذاران باید بر محدودیت منابع آبی در استان قم واقف باشند و برای رعایت موارد قانونی دستگاه‌های صنایع و معادن و محیط زیست اهتمام ورزند.



وی به مشکل کم آبی در استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار 12 میلیارد و 300 میلیون ریالی خشکسالی مرحله دوم به استان قم تخصیص یافته است که اکنون دراختیار کمیته ویژه معاونت‌های عمرانی و برنامه‌ریزی استانداری قم قرار می‌گیرد تا در دو بخش آب و کشاورزی هزینه ومصرف شود.



استاندار قم در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: با اقدامات انجام شده در بخش تولید، انتقال و توزیع آب در استان قم به زودی شاهد برطرف شدن مشکلات در این زمینه خواهیم بود.



خاطر نشان می‌شود: اعتبارات خشکسالی به استان قم در دو مرحله، بیش از 24 میلیارد و 600 میلیون ریال است.