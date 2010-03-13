شمار کاروانهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق جنگی غرب کشور افزایش می باید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در ایان نوروز 160 هزار نفر و در ایام تابستان 35 هزار نفر از دیگر استانهای کشور از جبه های غرب بازدید داشتند.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل قرارگاه ستاد راهیان نور در سپاه نبی اکرم(ص) از دو ماه گذشته گفت:در این راستا هشت کمیته کاری تشکیل شده و کار خود را آغاز کرده اند.

سردارعظیمی با اعلام اینکه از روز15اسفند ماه شاهد ورود کاروانهای راهیان نوردر استان کرمانشاه بودیم گفت:تمامی تمهیدات و مقدمات لازم برای پذیرایی از این کاروانها و حتی بازدید کنندگان خارج از کاروان دیده شده است.

وی در خصوص مسیر بازدید این کاروان ها و برنامه های مختلف جنبی تدارک دیده شده گفت: کاروان های راهیان نور پس از ورود به کرمانشاه از تنگه مرصاد، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب بازدید می کنند،همچنین بسته های فرهنگی ویژه ای شامل کتابچه ای در خصوص معرفی جبهه های استان در زمان جنگ در بین بازدید کنندگان توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در خصوص اسکان کاروان های راهیان نور نیزگفت: ظرفیت اسکان حدود دوهزارو500 نفر توسط سپاه ایجاد شده است، علاوه بر این با حمایت استاندار ظرفیت های دیگری نیز برای اسکان کاروان های راهیان نور توسط دیگر دستگاه ها در نظر گرفته شده است.

عظیمی در ادامه با بیان اینکه علاوه بر میزبانی مسوولیت اعزام کاروانهای استان به مناطق جنگی جنوب را نیز بر عهده داریم گفت:سال گذشته سه هزارو200نفردر قالب کاروان راهیان نوراز استان کرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند و پیش بینی می شود که در نوروز امسال این تعداد به شش هزار نفر افزایش یابد.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر اساس طرحی که در خصوص راهیان نور تهیه شده برای تقویت استان در این زمینه باید چهار اقدام اساسی انجام داد که ظرفیت سازی برای اسکان کاروان ها، افزایش نقاط یادمانی استان، تربیت راوی برای روایت گری و تبلیغات و اقدامت فرهنگی را شامل می شود.