جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی در یونان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این دوره از جشنواره با نمایش مستند "اختراع دکتر ناکاماتس" از دانمارک افتتاح شد.

این جشنواره که تا 21 مارس (1 فروردین) ادامه دارد به دلیل بحران اقتصادی گریبان گیر یونان با بودجه ای محدود تر از همیشه در حال برگزاری است.به دستور وزارت اقتصاد یونان کلیه فعالیت های فرهنگی این کشور از جمله جشنواره های سینمایی با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده اند.



دمیتریس ایپیدیس مدیر هنری جشنواره فیلم های مستند تسالونیکی این رویداد هنری را سومین جشنواره مهم اروپا در زمینه سینمای مستند خواند و گفت : در طول جشنواره 189 عنوان فیلم مستند به نمایش در می آید که از آن میان می توان به آثار شاخصی چون "نقطه پنج کاردینال" ساخته فریدولین شون وایس از اتریش ،"بازگشت برای چیزی بیشتر" به کارگردانی ویلم آلکما از هلند و " کرافتور ، آخرین سواری " اثر آرنی گونارسون از ایسلند اشاره کرد.



دو بخش جنبی مستند های زیست محیطی و مستند های اجتماعی از مهم ترین بخش های جشنواره مستند تسالونیکی هستند که برگزیده ای از مهم ترین مستند های جهان در این دو حوزه را نمایش می دهند.



مانند جشنواره فیلم تسالونیکی که سه ماه پیش با تحریم گروهی از سینماگران نامدار یونانی همراه شد ، عده ای از مستند سازان برجسته این کشور جشنواره مستند را نیز در اعتراض به سیاست های وزارت فرهنگ در زمینه کاهش دستمزد سینماگران تحریم کرده اند.هر جند به دلیل آنکه بیشتر مستند سازان یونانی در استخدام تلویزیون این کشور هستند به نظر نمی رسد که این تحریم تاثیری در برگزاری این جشنواره داشته باشد.

