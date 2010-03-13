معنویت گرایی راه مقابله با افسردگی در دانشجویان است

دکترعلیرضا آقایوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم‌، راه حل مقابله با بروز یأس و نا امیدی در دانشجویان را معنویت‌گرایی دانست و گفت: با توجه به این ‌که در شرایط امروز جامعه ما، سن ادامه تحصیل به بعد از 20 سالگی کشیده شده و از سویی ما با مشکل عمده‌ای به نام اشتغال روبرو هستیم به طوری که هم‌اینک شاهد نرخ بالایی از بیکاری در کشور هستیم، طبیعی است که بخشی از جوانان ما احساس کنند در مقاطعی از زندگی خود به آن اهداف مشخص شده نمی‌رسند و لذا به تدریج نسبت به اینده دلزده و نا امید می‌شوند.



وی با تأکید بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر دانشجویان برای رسیدن به موفقیت‌ها اظهار داشت: بنابر آیه شریفه «لیس للانسان الا ما سعی» هر کس نتیجه تلاش خود را می‌بیند بنابر این کافی است که انسان برای رسیدن به هدف برنامه‌ریزی و تلاش کند.



آقا یوسفی همچنین خاطرنشان کرد: البته این هدف‌گذاری نباید رؤیا پردازانه باشد بلکه می‌بایست واقع‌گرایانه و با در نظر گرفتن امکانات موجود باشد چرا که رؤیاپردازی صرف خودش یکی از عوامل تشدید کننده نا امیدی است.



این روانشناس در خاتمه گفت: توصیه جدی من به همه دانشجویان این است که ضمن تقویت معنویت در درون خود برای مقابله با یأس و ناامیدی با پرهیز از انزواطلبی برای ارتباط با دیگران تلاش کنند.

