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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۴

محمدپور در گفتگو با مهر:

"دردسر بزرگ" یکی از پرفروشهای سال 89 می‌شود

"دردسر بزرگ" یکی از پرفروشهای سال 89 می‌شود

فیلمنامه‌نویس فیلم سینمایی "دردسر بزرگ" پیش‌بینی کرد این فیلم یکی از آثار پرفروش اکران سال 89 باشد.

قربان محمدپور به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "دردسر بزرگ" به زودی کلید می‌خورد. این فیلم فضایی کمدی اجتماعی دارد و در ادامه مسیری است که در "خروس جنگی" و "فاصله" پیموده‌ام. با توجه به فضای فیلم پیش‌بینی می‌کنم "دردسر بزرگ" در اکران موفق‌تر از "خروس جنگی" و "زنها فرشته‌اند" شود.

وی ادامه داد: سینمای ایران در زمینه طنز و کمدی قابلیتهای فراوانی دارد که هنوز نتیجه نداده است، می‌توان در این حوزه کارهای متنوع و جذابی کرد و به فضایی رسید که تماشاگر جذب این کمدی‌ها شود.

فیلم سینمایی "دردسر بزرگ" به تهیه‌کنندگی حسین فرحبخش و به کارگردانی مهدی گلستانه ساخته می‌شود. قربان محمدپور فیلمنامه فیلمهای سینمایی "فاصله"، "شیر وعسل" و بستنی یخی" را نوشته که در نوبت اکران است.

کد مطلب 1050710

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