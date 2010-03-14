قربان محمدپور به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "دردسر بزرگ" به زودی کلید میخورد. این فیلم فضایی کمدی اجتماعی دارد و در ادامه مسیری است که در "خروس جنگی" و "فاصله" پیمودهام. با توجه به فضای فیلم پیشبینی میکنم "دردسر بزرگ" در اکران موفقتر از "خروس جنگی" و "زنها فرشتهاند" شود.
وی ادامه داد: سینمای ایران در زمینه طنز و کمدی قابلیتهای فراوانی دارد که هنوز نتیجه نداده است، میتوان در این حوزه کارهای متنوع و جذابی کرد و به فضایی رسید که تماشاگر جذب این کمدیها شود.
فیلم سینمایی "دردسر بزرگ" به تهیهکنندگی حسین فرحبخش و به کارگردانی مهدی گلستانه ساخته میشود. قربان محمدپور فیلمنامه فیلمهای سینمایی "فاصله"، "شیر وعسل" و بستنی یخی" را نوشته که در نوبت اکران است.
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