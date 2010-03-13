ایران و بنگلادش برای همکاریهای سینمایی تفاهم نامه امضاء کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش همکاریهای سینمایی و ایجاد امکانات و تسهیلات جهت معرفی سینمایی هر دو کشور در حوزه فیلم های کوتاه با پیمودن رویه های اصولی همچون ارتباط منسجم و سازنده، تقویت اتحاد اسلامی میان هنرمندان دو کشور ، تبادل ویژگی های شاخص فرهنگی که در حوزه سینمایی و دینی هر دو ملت متبلور است منعقد گردید.

تفاهم نامه همکاری سینمایی ایران و بنگلادش بین ناصر باکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و نورول راشد چودهوری مدیر جشنواره بین المللی فیلم کوتاه بنگلادش همزمان با جشنواره بنگلادش در شهر داکا منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه طرفین نسبت به محورهایی چون، برگزاری ورک شاپ، درج آرم جشنواره در پوستر ها، درج لینگ وب سایت جشنواره ها، معرفی و پیشنهاد اساتید و هنرمندان برجسته هر کشور برای حضور در هیات داوران، برگزاری ورک شاپها یا سخنرانی، ایجاد تسهیلات لازم برای اعزام هنرمندان جوان هر کشور برای آشنایی با دستاوردهای سینمایی کشور دیگر، برگزاری مرور فیلم، نشست های رسانه ای و مطبوعاتی و گفتگوی تلویزیونی در حاشیه جشنواره ها اختصاص بخشی ویژه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه بنگلادش همزمان با جشنواره تهران و... منعقد شد.

این اتفاق با هماهنگی معاونت امور بین الملل انجمن سینمای جوانان ایران صورت گرفته است . یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه بنگلادش از 13 تا 21 اسفند ماه در شهر داکا برگزار شد.