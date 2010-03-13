سید محمد رضایی، پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه کلنگ احداث پارک علم و فناوری استان قم سال آینده در قم بر زمین زده می‌شود، اظهار داشت: تفاوت عمده این پارک با سایر پارک‌های علم و فناوری کشور در این است که ما در قم توجه خاصی بر روی فناوری‌های علوم انسانی و اسلامی در این پارک خواهیم داشت.



وی افزود: با ایجاد پارک علم و فناوری در استان قم امکان بهتری برای حمایت از ایده‌ها، نوآوری‌ها و اختراعات فراهم می‌شود.



رضایی همچنین با بیان اینکه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری قم طی مدت سه سال فراهم می‌شود، گفت: در حال حاضر پیش نویس این طرح تهیه شده است که ما امیدواریم در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به قم اعتبار لازم برای این طرح تأمین شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال جاری، بیش از 600 ایده نوآورانه به مرکز رشد دانشگاه قم ارایه شده است، خاطرنشان کرد: بیش از20 درصد از این ایده‌ها در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌باشد ضمن آن که سهم ایده‌های علوم انسانی در این میان حدود 10 درصد است که باید به رقم 20 درصد برسد.



رئیس مرکز رشد دانشگاه قم همچنین در خصوص دیگر برنامه‌های این مرکز در سال آینده گفت: در سال 89 نمایشگاه دائمی اختراعات و ابتکارات در طبقه فوقانی مرکز رشد دانشگاه قم با مساحت حدود 200 متر مربع دایر می‌شود.

