نادر ابراهیمی به نمایشگاه کتاب می آید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر دو عنوان کتاب تجدید چاپی از نادر ابراهیمی را در نمایشگاه کتاب سال 89 ارائه خواهد کرد.

"پدر چرا توی خانه مانده‌است؟" کتابی از مجموعه "قصه‌های انقلاب برای کودکان" این نویسنده است که ویژه نمایشگاه کتاب تجدید چاپ و منتشر می شود. داستان این کتاب درباره یکى از جریانات انقلاب اسلامى ونقش بچه‏ها در آن است که براى گروه سنى نوجوان نوشته شده‏ است.

در این کتاب داستان به گونه ای روایت می شود که در آن هر شب یکى از مردان کوچه مجاهدان توسط ماموران رژیم ‏پهلوى دستگیر مى ‏شود. در این میان پدر على تنها کسى است که‏ ماموران به سراغ او نیامده ‏اند. این مساله باعث مى ‏شود دوستان‏على با او بازى نکنند چراکه فکر مى‏ کردند پدر على خائن است تااینکه یک روز هشت مرد به خانه آنها آمدند و پدر على را با خود بردند و...

چاپ اول و دوم این کتاب در سالهاى 1357 و 1358 توسط انتشارات فرزین و سازمان همگام با کودکان و نوجوانان منتشرشده و چاپ سوم آن را در سال 1373 دفتر ادبیات انقلاب اسلامى حوزه هنرى برعهده گرفت. از چاپ پنجم به بعد طرح جلد کتاب تغییر یافت.

اما دیگر اثری که از نادر ابراهیمی چاپ جدیدی از آن ارائه می شود دو جلد اول و دوم کتابی است با نام "سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می‌آمد".

کتاب "سه دیدار با مردی که از ماورای ذهن ما می‌آمد" که نادر ابراهیمی آن را در بین سالهای 75 تا 77 نوشت شامل تجربیات شخصی این نویسنده از دیدار با امام خمینی (ره) است که جلد اول آن توسط حوزه هنری برای نخستین‌بار در سال 77 منتشر شد . سپس جلد دومش انتشار یافت اما جلد سوم آن منتشر نشد و به مرور با تجدید چاپ نشدن آن دو جلد این کتاب نایاب شد تا جایی که فرزانه منصوری همسر نادر ابراهیمی در گفتگویی در سال 87 اعلام کرد که این کتاب آنقدر نایاب است که خود وی نیز تنها جلد دوم آن را دارد.