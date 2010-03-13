مسئولان قم به خوشنویسان بهای بیشتری بدهند

حسین شیری، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید برضرورت توجه بیشتر مسئولان به خوشنویسی و هنرمندان گمنام این هنر اصیل ایرانی در قم تصریح کرد: متأسفانه در جامعه ما آن طور که به هنرهایی چون تئاتر، سینما و موسیقی و غیره توجه می‌شود به هنر خوشنویسی توجه لازم نمی‌شود،



وی با اشاره به اهمیت تاریخی هنر خوشنویسی در ایران افزود: این بی‌توجهی‌ها و کم توجهی‌ها در حالی است که می‌دانیم خوشنویسی و خطاطی جزو اصیل‌ترین هنرها در ایران از زمان‌های دور تاکنون بوده که با فرهنگ اسلامی ما هم ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است.



شیری همچنین در ادامه به وجود مشکلات مالی در سر راه فعالیت هنرمندان خوشنویس قمی اشاره کرد و ابراز داشت: واقعیت امر آن است که باید به چنین هنری با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد در کشور و به ویژه استان قم بهای بیشتری داده شود که البته حمایت مالی تنها بخش کوچکی از این مسأله را شامل می‌گردد و باید همواره حمایت‌های معنوی نیز مورد توجه باشد.

وی با تأکید بر این که هنر خوشنویسی باید در جامعه به خوبی دیده شود، خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که متأسفانه در جامعه ما آن طور که باید و شاید، آثار خوشنویسی دیده نمی‌شود و به نظر من در این زمینه ضروری است رسانه‌های جمعی از صدا و سیما گرفته تا مطبوعات به معرفی این هنر تقریبا مظلوم و کمتر شناخته شده در جامعه اهتمام بیشتری بورزند تا بلکه از این طریق تا حدودی از مظلومیت و غربت این هنر اصیل ایرانی کاسته شود.

