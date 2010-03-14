قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: فیلم احتمالا تیرماه در سینما آزادی روی پرده می‌رود. با توجه به شرایط اکران و وضعیت نمایش عمومی فیلمها در سینمای ایران به دست آوردن فرصت نمایش عمومی اتفاق مبارکی است. هرچند باید برای اکران فیلم در سال 89 زمان زیادی منتظر بمانیم اما به هرحال نمایش "فاصله" در تیرماه فضای مناسبی برای دیده شدن فیلم فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: آنونس فیلم را ساخته‌ام و با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم، پخش آنونس در سالنهای سینما آغاز می‌شود. "فاصله" با توجه به داستان و فضای اجتماعی که دارد می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد.

"فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را قربان‌ محمدپور نوشته و کامیار فاروقی مدیر فیلمبرداری، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس، علی علویان صداگذار و مهدی ‌الهیاری چهره‌پرداز این فیلم هستند.

کامران قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانه‌وار" و "گردباد" را در کارنامه دارد.