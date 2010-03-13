افزایش حقوق اعضای هیئت علمی با کارکنان دولت همسان می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه کل کشور سال آینده، با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیات علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص اینکه در سال 89 حقوق و مزایای کارکنان قراردادش دستگاه‌های اجرایی مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصرا از بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

گفتنی است دو پیشنهاد کمیسیون‌های آموزش و بهداشت به تصویب نمایندگان رسید به انتهای بند الف اضافه خواهد شد.

همچنین در پیشنهاد اسماعیل کوثری که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت موظف شد به منظور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی،‌ بیکاری، پیری از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و خدمات بهداشتی برای رزمندگان با بیش از 6 ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از 2 سال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تامین‌اجتماعی تمهیدات زیر را فراهم نماید.



با مصوبه امروز مجلس همچنین تامین بودجه جهت پوشش قراردادن حداقل چهل هزار نفر از رزمندگان و بسیجیان فعال با بیش از 2 سال سابقه از سوی وزارت دفاع و تامین اجتماعی و تامین 20 درصد از حق بیمه 27 درصد ماهانه افراد یاد شده، ردیف بودجه سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح به بخش نمادی عمومی غیر‌دولتی منتقل شد.

براساس مصوبه مجلس که در بند الف به تصویب رسید، در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوز‌ها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، ازکارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر‌مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیات‌وزیران، دولت مجاز است ،ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.

بر این اساس در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.

همچنین افزایش حقوق و مزارای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارکنان کسر نخواهد شد تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

همینطور مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌ها، مراجع و یا مقامات درخصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا (به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هرمورد نیز مشمول همین حکم است.

بر این اساس، افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.