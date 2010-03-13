سارکوزی منزوی در انتظار شکست در انتخابات آتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله در مطلبی به قلم "استفان سیمونز" از پاریس در ارتباط با ساکوزی می نویسد: وی محبوب نیست، منزوی است و دشمنان زیادی را برای خود در درون حزبش ایجاد کرده است. سازکوی برای دستیابی به موفقیت با مشکلاتی روبروست. انتخابات محلی در سراسر کشور تهدیدی برای تبدیل شدن آن به یک سقوط برای رهبری حزب محافظه کار "اتحاد برای یک جنبش مردمی" (UMP ) فرانسه است.

در این مطلب با اشاره به سیاست های سارکوزی در حوزه اصلاحات و ارتباط با مردم فرانسه آورده است: شایعات درباره روابط رئیس جمهوری فرانسه با کارلا برونی همسرش بحث هایی را در پاریس ایجاد کرده و در عوض برخی سیاستهای هایش از او به جای یک سیاستمدار فعال یک فرد خسته در دفتر کارش ساخته و محبوبیت او کاهش پیدا کرده و همین امر سبب می شود تا حزب چپ گرای سوسیالیست (PS) از سقوط محبوبیت سارکوزی بیش از احزاب دیگر بهره برداری کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: کمونیستها، حزب چپ و دیگر احزاب کوچکتر احساس شادمانی می کنند و بر اساس نظر سنجی اواخر هفته قبل، سوسیالیستها در انتخابات محلی با یک اختلاف کم، پیش هستند و احتمال دارد که احزاب کوچکتر متمایل به چپ از نتایج دور دوم اانتخابات مطمئن شوند و به این دلیل است که حزب سبزهای فرانسه هم بر تکرار مکرر موفقیت هایش در انتخابات پارلمان اروپا حساب می کنند جایی که آنها تقریباً سوسیالیست ها را شکست می دهند و این روند سبب خوش بینی جبهه ملی به رهبری ژان ماری لوپن هم شده است.

اشپیگل می نویسد: سارکوزی هم اکنون یک شکست احتمالی را در انتخابات پیش بینی می کند و این امر بمنزله توقفی در اصلاحات برنامه یزی شده اش خواهد بود.