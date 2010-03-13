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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۸

کتابخانه باز در مساجد شهرستان البرز قزوین راه اندازی می شود

کتابخانه باز در مساجد شهرستان البرز قزوین راه اندازی می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قزوین از راه‌اندازی کتابخانه باز در 10 مسجد شهرستان البرز در آینده‌ نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرتگار مهر در قزوین حجت‌الاسلام علی رمضانی پیش از ظهر شنبه در جمع اعضای فعال کانونهای مساجد شهرستان البرز گفت: گسترش و توسعه برنامه‌های فرهنگی مسجد محور با حمایت ویژه و توجه خاص مسئولان استانی محقق می‌شود.
 
وی افزود: در حال حاضر 104 کانون فرهنگی هنری در مساجد سطح استان فعالیت می‌کنند.
 
مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قزوین تصریح کرد: با راه‌اندازی کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد، فضای مناسبی برای بهره‌مندی گروههای مختلف مردم به ویژه جوانان از فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی ایجاد می‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد قزوین از راه‌اندازی کتابخانه باز در 10 مسجد شهرستان البرز در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم با تحقق این امر زمینه مطالعه و حضور جوانان در مساجد بیش از گذشته فراهم شود.
 
در این نشست امام جمعه الوند نیز اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به عنوان مراکز فرهنگی و دینی، با ارائه برنامه‌های متنوع و ابتکاری در حضور و جذب نسل جوان به مساجد نقش تاثیرگذاری دارند.
 
حجت‌الاسلام علی عادلپور ادامه داد: کانون‌های مساجد ظرفیت لازم برای پرورش نیروهای متخصص و متعهد را داراست و با برنامه‌ریزی متناسب می‌تواند در تحقق این امر گام‌های ارزنده‌ای بردارد.
 
امام جمعه الوند اضافه کرد: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی که در مساجد و جوانان مسجدی نهفته است، با راه‌اندازی کانون فرهنگی هنری در مساجد می‌توان این استعدادها را شناسایی و در مسیر درست حرکت کرد.
 
وی بر ضرورت همراهی و حمایت مسئولان در اجرای برنامه‌های فرهنگی مسجد محور تأکید کرد و افزود: ائمه جماعات و روحانیان مستقر در شهرستان البرز تعامل خوبی در مساجد برقرار کرده‌اند که از این ظرفیت نیز می‌توان برای راه‌اندازی کانون‌های مساجد استفاده کرد.
کد مطلب 1050734

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